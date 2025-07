“¡Guacamole sin aguacate o a precio de caviar!”: alarma en negocios mexicanos de NY por aumento de aranceles

El guacamole se ha convertido por años en uno de los platillos más conocidos y reconocidos de los comensales de la Gran Manzana. Lo mismo ocurre con otros manjares propios del país azteca, como las famosas quesadillas, enchiladas, sopes y tacos, que a pesar de los efectos de la inflación y el aumento en los precios de la canasta familiar, siguen siendo disfrutados como parte del sabor de México en los cinco condados.

Pero las cosas pronto podrían cambiar. O al menos, ese es el temor, no solo para los más de 363,000 mexicanos, que según datos de la oficina del Censo, viven en la ciudad, sino para todos aquellos neoyorquinos que se deleitan con víveres, especias, chiles, vegetales, tequila, mezcal y muchas otras cositas ricas provenientes del sur de Estados Unidos. La amenaza del presidente Trump de imponer aranceles del 30% a productos que vengan de México, a partir del viernes 1 de agosto, ha generado desde rechazo e incertidumbre hasta angustia, entre dueños de pequeños negocios, como Julio Rodríguez.

El mexicano, originario del estado de Morelos, quien tiene un pequeño restaurantito en Corona, Queens, teme que si Trump no cambia de opinión, los aranceles sean un golpe directo a empresarios como él, quienes no cuentan con ningún otro tipo de ingreso.

“La verdad es que con Trump nunca se sabe, porque un día dice una cosa y luego otra. Y con esto de los aranceles, lleva meses amenazando con que ‘ahora sí’. Pero ojalá que no comiencen, porque eso sí que nos destruiría”, asegura el dueño de Tacos México, advirtiendo que habrá un efecto negativo en cadena.

“Sería un efecto dominó. Si a los que producen las cosas les ponen 30% de aranceles, a nosotros, los que compramos productos como aguacates, verduras y frutas, nos van a pasar ese sobrecosto”, dijo Rodríguez. “Y en ese caso nosotros tendríamos que decidir entre pasárselo a los clientes y de seguro los clientes no van a volver, o asumirlo nosotros y quizá tendríamos que cerrar. Es otro golpe a los inmigrantes pobres”.

Alfonso Alvarez, líder mexicano de los pequeños negocios de la Gran Manzana y dueño de los restaurantes “Tacos El Poblano” y “Dos Marías”, en el Alto Manhattan y Yonkers, también se declaró muy preocupado y coincidió con que de implementarse los aranceles, tendrá que aumentar los precios de sus platillos y muy seguramente eliminar parte de los 30 puestos de trabajo que genera con su empresa.

“Definitivamente si los aranceles ocurren, van a ponerse muy caros los productos que consumimos como restauranteos y tendremos que subir los precios y eso va a afectar a toda la comunidad”, comenta el empresario mexicano, originario de Puebla, quien tiene sus restaurantes hace más de 36 años.

Alfonso Alvarez, (der) líder mexicano de los pequeños negocios de la Gran Manzana y dueño de los restaurantes “Tacos El Poblano” y “Dos Marías”, junto a sus hijos chef, Foto Suministrada.

Sin embargo, Alvarez advierte que habrá que esperar en que termina todo el plan de imponer aranceles a México, antes de conocer el efecto real del proyecto de Trump.

“Hay que esperar. No tenemos otra opción, y la verdad tenemos una esperanza de que no haya ese cambio drástico con el que amenaza el presidente, porque si ocurre, no solo nuestros negocios sufrirán sino que toda la economía de Estados Unidos se va a ver afectada”, dijo el mexicano.

“Tendríamos que recortar personal y va a generarse más desempleo. Y la verdad es que el 60% de los productos que usamos, como los chiles, los aguacates, los vegetales y las salsas que hacemos, vienen de México, y no se pueden reemplazar en un plato“, dijo el neoyorquino mexicano. “No podemos hacer guacamole sin aguacate. Es imposible. Ojalá y no pase, esperemos en Dios que no”.

Zoila Martínez, del restaurante Orale en Nueva York, también muestra su preocupación y recalca que no solo los pequeños negocios de la industria de restaurantes serán los impactados sino que mencionó que también otras áreas se verán afectadas.

“La matemática no se equivoca. Aunque el presidente asegura que ese 30% lo van a pagar las empresas grandes que traigan las cosas, ahora sí que la verdad es que por algún lado nos van a subir el precio. Y no solo en comida, también en ropa, productos artesanales con los que decoramos, y bebidas y licores, como el tequila y el mezcal, que son los que más ingresos nos generan”, comentó la pequeña empresaria.

“Si de por sí productos como los aguacates, ya están más costosos ahora, con más impuestos nos va a tocar que ofrecer ¡guacamole sin aguacate! O darlo a precio de caviar para que podamos sortear los costos adicionales“, agregó la restaurantera. “Ese aumento no es una buena idea. Espero que se eche para atrás Trump”.

Clientes habituales de restaurantes mexicanos, como Teodolindo García, quien asegura que lleva 20 años en Nueva York alimentándose con “una dieta estricta” elaborada por la culinaria de cocineros de su país y los dueños de pequeños negocios, también tienen la misma inquietud.

“Vivir en Nueva York ya es muy caro. Nomás una torta sencilla, que a uno le costaba $7 y $8 dólares, ya vale $13 y hasta $15. Los tacos ya no bajan de $5 y $7 dólares. Y si le suben el 30% a los ingredientes, nos llevó la fregada”, comentó con gracia y preocupación el mexicano del estado de Guerrero. “Mi teoría es que todo esto lo está haciendo Trump para ahogarnos a los que somos inmigrantes. Primero con las deportaciones, luego con las trabas para trabajar y pedir servicios, y ahora se está metiendo con nuestra comida. Todo es parte de un plan para darnos en la madre”.

Preocupación en negocios mexicanos de NY ante aumento de aranceles. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Pero no todos anticipan que los aranceles verán la luz y afectarán a los negocios y clientes que tienen que ver con productos provenientes de México. Entre algunos reinan todavía la esperanza y el optimismo.

Tal es el caso de la dueña del carrito de comida Mi México, de Manhattan, quien se identifica solo como Sonia, quien asegura que siente que los aranceles para México no van a implementarse.

“Yo no estoy preocupada. Pase lo que pase tenemos que seguir trabajando y la gente va a seguir comprando. Pero no creo que Trump eche a andar lo de esos impuestos, porque sabe que si lo hace allá también le suben a los aranceles y él es el que va a quedar mal”, comentó la emprendedora. “Hay que esperar a ver que pasa en agosto, pero pienso que todo va a seguir igual y si nos suben las cosas pues habrá que subirle $1 dólar o $2 a todo, porque ya más la gente no se va a aguantar”.

Otro aumento que brilla en el horizonte es el de 17% para los tomates mexicanos, tras la eliminación de un programa que duró muchos años que no imponía aranceles a ese producto.

A nivel estatal, la gobernadora, Kathy Hochul también ha manifestado sus preocupaciones y desde ya anunció que seguirá muy de cerca los efectos que el incremento en los aranceles a productos de México y otros países puedan tener entre los neoyorquinos.

La mandataria estatal dio a conocer que el 30 de septiembre próximo, 60 días después de que entren en vigor los nuevos aranceles, las agencias estatales recopilarán datos sobre los efectos de dichos impuestos en los consumidores, las pequeñas empresas, la agricultura, la construcción, el turismo y otros sectores de Nueva York. El objetivo es elaborar un informe estatal sobre el impacto económico de los aranceles que estará listo el 31 de octubre para tener un panorama más claro y de primera mano sobre el impacto.

Algunos comerciantes prefieren esperar los aranceles antes de alarmarse. Foto Edwin Martinez

“Los aranceles de Trump ya están generando dificultades e incertidumbre en las familias y empresas de Nueva York, y millones de personas más en todo el país están sintiendo ese mismo caos económico. Por eso estamos tomando medidas para monitorear de cerca e informar sobre el impacto de estos desastrosos aranceles”, dijo la mandataria estatal. “Nunca dejaré de luchar para que los neoyorquinos puedan acceder a más dinero”.

Hochul explicó que el Departamento de Desarrollo del Estado de Nueva York (ESD) y la Oficina de Servicios Generales (OGS) utilizarán los datos proporcionados por cada agencia para elaborar los reportes. Asimismo mencionó que se lanzó una guía de recursos sobre aranceles para ayudar a los neoyorquinos a afrontar lo que calificó como “el caos causado por los aranceles de Trump”, y proporcionar recursos sobre programas disponibles para mitigar su impacto.

“La política arancelaria de la Administración Trump ha aumentado los costos para el sector agrícola de Nueva York, incluyendo a nuestras más de 30,000 granjas familiares, al tiempo que ha reducido el acceso a los mercados internacionales para los productos alimenticios cultivados y elaborados en Nueva York”, advirtió la Gobernación del Estado, tras mencionar los impactos de aranceles que ya están en pie.

“Las políticas arancelarias de Trump también han tenido un impacto negativo en el comercio y el turismo entre Estados Unidos y Canadá, incluyendo una disminución del 25 % en los cruces fronterizos vehiculares entre Canadá y el estado de Nueva York en mayo de 2025, en comparación con el año anterior”, agregó, a la espera de lo que pase con México en las próximas semanas.

El 1 de agosto se sabrá si el 30% en aranceles se da o no y si el guacamole estará en riesgo de seguir existiendo como plato protagonista en la Gran Manzana, donde se vende como pan caliente.