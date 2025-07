Humberto Zurita cree que Christian Bach puso en su vida a Stephanie Salas

Después de un viaje romántico por Europa, Humberto Zurita regresó a México con el corazón lleno y una sonrisa difícil de ocultar. El reconocido actor acaba de celebrar tres años de relación con Stephanie Salas, y aunque el tiempo ha pasado volando, para él, esta nueva etapa sigue siendo algo que jamás imaginó vivir.

Según sus propias palabras, después de la pérdida de Christian Bach, quien fue su gran amor, compañera de vida y madre de sus hijos, pensó que el amor había cerrado su ciclo.

Pero como suele suceder con las grandes sorpresas, el destino tenía otros planes. Stephanie, la talentosa nieta de Silvia Pinal, llegó a su vida sin buscarla, y de una forma que él mismo describe como casi mágica.

“Estamos pasándola muy bien. La vida es una sola, tienes que disfrutarla y pasarla bien. Soy un hombre bendecido en ese sentido. Yo llevaba tres años solo y me encontré con Stephanie y la verdad es que la he pasado muy bien”, confesó con sinceridad frente a las cámaras del programa ‘Hoy’, en un encuentro reciente.

“No es que yo estuviera buscando nada, me encontré con esto y yo creo que esto me lo mandó Dios o Christian desde donde está”, agregó.

Zurita no ocultó que su corazón todavía guarda un espacio especial para Christian, con quien compartió más de tres décadas de amor, risas, proyectos y una familia. Sus hijos, Sebastián y Emiliano, son testimonio vivo de ese profundo vínculo, y ambos han seguido los pasos de sus padres en el mundo artístico. Y aunque el tiempo ha pasado, Humberto no olvida.

“Christian siempre estará en mi corazón, pero la vida sigue”, declaró, dejando ver que el amor no se reemplaza, solo se transforma. Y en este nuevo capítulo, todo parece indicar que Stephanie se ha convertido en una compañera valiosa, que llegó justo cuando más la necesitaba.

Mira aquí la entrevista

