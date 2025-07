Karla Sofía Gascón estaría dispuesta a interpretar a Isabel Pantoja en bioserie

La actriz Karla Sofía Gascón no se anda con rodeos y, fiel a su estilo, dejó claro que si alguien puede interpretar a Isabel Pantoja en una bioserie, esa es ella. Y no solo eso, ¡también a toda su familia!

Durante una entrevista con Agencia Reforma, Karla fue directa.

“Yo puedo interpretar a Isabel Pantoja y a toda su familia junta. Cualquiera de los personajes porque soy una actriz y no soy yo quien lo tiene que decidir, pero ni siquiera me lo han propuesto”, dijo.

Eso sí, Karla no se tomaría el papel a la ligera. Ella sabe que ponerse en la piel de Isabel Pantoja no sería un reto menor. La vida de la tonadillera ha estado cargada de momentos intensos, escándalos, amores y desamores, así que no bastaría con ponerse un vestido flamenco y entonar “Marinero de luces”.

“Para interpretar a esos personajes hay que investigar, ¿no? Ciertas cosas, ciertas actitudes”, comentó, dejando claro que hace falta profundidad actoral.

Y mientras los productores de la futura serie (si es que se lleva a cabo) aún no se deciden, Karla sigue imparable. Acaba de terminar el rodaje de ‘Trinidad’, una película western, y está feliz con el rumbo de su carrera.

“Estoy muy bien, muy a gusto y contenta de todas las cosas tan bonitas que están pasando porque no para y he terminado la filmación de ‘Trinidad’”, aseguró con entusiasmo.

