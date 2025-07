Rosalía responde a diseñador que se negó a trabajar con ella por no pronunciarse sobre Palestina

La cantante española Rosalía respondió a un diseñador de modas español llamado Miguel Adrover que se negó a colaborar con la artista porque no se ha pronunciado públicamente a favor de Palestina en el conflicto con Israel.

A través de su cuenta de Instagram el diseñador compartió una respuesta que le dio al equipo de Rosalía cuando le propusieron hacer una colaboración. “Lo siento, pero Miguel no trabaja con ningún artista que no apoye públicamente a Palestina”, reza.

Adrover continuó explicando por qué, a su juicio, Rosalía debería posicionarse a favor de Gaza y hacer uso de su plataforma para tal fin. “El silencio es complicidad, y más aún cuando tienes un gran altavoz donde millones de personas te escuchan cuando cantas. Por eso tienes la responsabilidad de usar este poder para denunciar este genocidio. Rosalía, esto no es nada personal. Te admiro por todo tu talento y por todo lo que has logrado. Y creo que ustedes son mucho más que esos artistas que solo se dedican al espectáculo y al entretenimiento. Ahora tenemos que hacer “Lo correcto”. MOTOMAMI”, escribió.

Esto generó un debate en redes sociales debido a si Rosalía estaba en lo correcto al no pronunciarse a favor de Palestina. Tras esta polémica, la intérprete de ‘Saoko’ recurrió a sus historias de Instagram para aclarar que el hecho de que no se pronuncie públicamente no significa que no condene la situación en Palestina.

“He seguido con gran tristeza lo que se ha venido diciendo estos días. Desde ya acepto que lo que escribiré aquí será incompleto e imperfecto pero es mi verdad y está escrito con la mejor intención. El hecho de no haber usado mi plataforma de forma alineada con el estilo o expectativas ajenas no significa en absoluto que no condene lo que está pasando en Palestina. Es terrible ver día tras día como personas inocentes son asesinadas y que los que deberían parar esto no lo hagan”, inició.

La creadora de ‘Motomami’ rechazó que el diseñador dirigiera sus señalamientos en contra de ella y no en contra de quienes tienen el poder de terminar el conflicto bélico. “No veo cómo avergonzarnos los unos a los otros sea la mejor manera de seguir adelante en la lucha por la libertad de Palestina. Creo que el señalamiento debería direccionarse hacia arriba (hacia quienes deciden y tienen poder de acción) y no en horizontal (entre nosotrxs)”.

Para finalizar su texto Rosalía agradeció a todas las personas y organismos que de diferentes maneras contribuyen al bienestar de las personas que sufren por el conflicto en Palestina.

