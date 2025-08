Dueño deja su Cybertruck cargando dos semanas y al volver no tenía batería

Dejar el vehículo enchufado suele ser una garantía de funcionamiento, pero no fue así para un propietario de un vehículo Cybertruck, de Tesla, en Arizona. El conductor dejó su camioneta conectada a una estación de carga durante dos semanas mientras salía de vacaciones, y al regresar, encontró que no encendía, no respondía a comandos y ni siquiera podía abrirse con la app.

El caso, reportado por TorqueNews, ha generado debate en redes y foros automotrices, especialmente porque no se trató de una descarga de batería común ni de un mal uso del sistema, sino de una falla interna detectada por la propia marca.

Qué pasó con el Cybertruck tras estar dos semanas cargando

Según relató el usuario afectado, su Cybertruck permaneció enchufado durante varios días de intenso calor en Arizona, esperando que al volver estuviera totalmente funcional. Sin embargo, al intentar usarlo, el sistema estaba completamente bloqueado y los controles no respondían, como si la batería se hubiera agotado por completo.

El vehículo fue reparado sin costo alguno y entregado de vuelta a su dueño. Crédito: Jonathan Weiss | Shutterstock

El usuario acudió a un grupo de propietarios de Cybertruck, en Facebook, para exponer su caso y obtener una mayor claridad. Sin embargo, la mayoría de respuestas le brindaron mayores interrogantes. Un usuario mencionó que el intenso calor podría haber dañado la batería, mientras que otro añadió que su vehículo había quedado “destrozado”. Finalmente, decidió acudir a la misma compañía para reportar dicho incidente.

La respuesta de Tesla

Tesla diagnosticó un fallo en el convertidor de potencia del vehículo, una pieza clave que regula la energía desde la batería principal hacia los componentes eléctricos. Aunque el propietario temía que el calor extremo hubiera afectado el sistema, la compañía explicó que el problema no se debió al clima ni al tiempo conectado, sino a una falla técnica puntual.

La reparación fue realizada bajo garantía, sin costo adicional, y el Cybertruck fue devuelto al cliente en condiciones normales de funcionamiento.

Qué deben saber otros propietarios de Cybertruck

Los medios destacan que este tipo de fallos no son comunes, pero pueden ocurrir en modelos nuevos con tecnologías aún en ajuste. Tesla no ha emitido una advertencia oficial, pero casos como este podrían impulsar mejoras de software o revisiones preventivas en futuras actualizaciones del Cybertruck.

Aunque la experiencia fue frustrante para el propietario, el incidente no se relacionó con negligencia ni uso indebido, y terminó resolviéndose sin mayores complicaciones.

Continúa leyendo:

Starlink sufre una extraña falla global y pone en riesgo el aparato militar en Ucrania

Uber se asocia con Lucid para crear su primer diseño de robotaxi y robar mercado a Tesla

Neuralink de Elon Musk vale $9,000 millones pero se registra como ‘pequeña empresa desfavorecida’