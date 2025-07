Eduardo Verástegui se disculpó tras críticas por su visión del papel de la mujer

El mexicano Eduardo Verástegui vuelve a protagonizar una nueva ola de polémica luego de que el pasado fin de semana se pronunciara sobre las declaraciones que hizo Chicharito Hernández. El productor, en diversas ocasiones, ha sido tildado de machista, tal como ocurrió con el exjugador de fútbol hace unos días, además de ser sancionado.

“El Chicharito metió muchos goles en su carrera, pero ninguno como el tremendo golazo que le está metiendo a los progres. Lloran por todo. Prefiero mil veces a una mujer femenina, auténtica y valiente… que a una feminista radical que odia al hombre, desprecia la maternidad y niega la verdad. La verdadera fuerza de la mujer no está en imitar al hombre”, mencionó en la red social X.

El productor dijo: “Voy a aclarar cualquier malentendido y ofreceré una disculpa. He recibido mucho hate en las redes sociales. He recibido muchos mensajes, muchas llamadas de mi familia, mis amigos cercanos, de mi equipo de trabajo, y me han hecho ver las cosas con mayor claridad, y es por eso que estoy escribiendo un mensaje donde voy a aclarar todo y también voy a ofrecer una disculpa. Gracias por su tiempo”.

Si Dios me concede la gracia de casarme y formar una familia, me encantaría hacerlo con una mujer verdaderamente femenina, una mujer de fe, que tenga a Dios en el centro de su vida, que ame más a Dios que a mí, y que desee entregarse con amor a su hogar, cuidar y educar a… — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) July 29, 2025

¿Qué mencionó Eduardo Verástegui sobre la mujer?

Su opinión acerca de la mujer no pasó desapercibida, ya que los usuarios de la mencionada plataforma también se manifestaron en contra de la postura que él tiene en el siglo XXI, la cual muchos de ellos rechazan. Una de las razones se debe a que él también, en diversas ocasiones, ha manifestado su fe en Dios, razón por la cual en ocasiones las personas no comprenden sus opiniones tan duras sobre la mujer.

Aunque él intentó desviar un poco el tema, los internautas no percibieron su nueva publicación, donde hablaba del matrimonio, la idea de formar un hogar y tener hijos. Al mismo tiempo, él también describió el tipo de mujer que le gustaría tener en su vida, y los usuarios aseguraron que eso no podría ser posible, trayendo especulaciones sobre su orientación sexual, aunque hasta la fecha él no había mencionado nada.

“Si Dios me concede la gracia de casarme y formar una familia, me encantaría hacerlo con una mujer verdaderamente femenina, una mujer de fe, que tenga a Dios en el centro de su vida, que ame más a Dios que a mí, y que desee entregarse con amor a su hogar, cuidar y educar a nuestros hijos, y asegurar que todo en casa esté lleno de orden, paz y armonía”, explicó.

