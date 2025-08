Julián Gil espera que su hijo con Marjorie de Sousa lo busque en redes sociales

La situación entre Julián Gil y su hijo menor es complicada, ya que la actriz Marjorie de Sousa no le permite verlo desde que era tan solo un bebé. Por ello, el actor y presentador de televisión de origen argentino aprovechó para enviarle un mensaje a su hijo a través del programa Hoy. Él espera que en algún momento el pequeño logre tener acceso a las redes sociales y se entere realmente de quién es su papá.

“Como yo no tengo contacto con él, como yo no puedo estar con él, como yo no puedo convivir con él, de ahora en adelante los medios, las redes y todo lo que ya existió se convierten en instrumentos para que él sepa, en su momento, la verdad, o mi parte. Sea la verdad o la mentira, pero mi parte”, explicó.

Julián aprovecha esta nueva entrevista para enviarle otro mensaje a su hijo Matías, ya que tiene la esperanza de que, cuando él comience a manejar las redes sociales, tenga la iniciativa de buscar a su padre en internet. Sin embargo, cree que él pueda tener de verdad una vida normal, tal como su madre lo dice en las entrevistas.

“Mati, te invito a que, cuando te dejen, si te dejan, te den un iPad o una computadora para que entres y pongas: ‘Julián Gil, papá de Matías’, y que él, en su momento, saque sus conclusiones. Eso es bien importante. Mati, ojalá te dejen, porque si tiene una vida normal, como alegan decir, pues es un niño que ya tiene acceso a las redes. A los 8 años, inclusive, ya tienes acceso a un iPad y entras, quizá con ciertas limitaciones”, dijo.

Gil rechazó que de manera constante lo critiquen por hablar de la situación que vive y asegura que mucho de esto se debe a que él es hombre, ya que cuando las mujeres que integran el mundo del entretenimiento también lo hacen, no son criticadas, porque el sexo es completamente distinto ante él, razón por la cual considera que existen muchos prejuicios.

“Tenemos a Ninel hablando de su ex, pero ella, como es mujer, pues no pasa nada. Yo, Julián, como soy hombre, no debo tener memoria porque los caballeros no deben tener memoria y está mal que yo hable de una mujer. No, señor, eso para mí no es correcto”, añadió.

