Calvin Harris comparte fotos de la placenta de su esposa tras el nacimiento de su primer hijo

La estrella de la música electrónica Calvin Harris y su esposa Vick Hope celebraron el nacimiento de su primer hijo. A través de un post en su cuenta de Instagram el artista anunció que su primogénito nació el pasado 20 de julio.

El músico escosés dedicó un tierno mensaje para celebrar el nacimiento de su hijo, llamado Micah, y reconoció a su esposa en todo el proceso llamándola “superheroína”.

“¡El 20 de julio llegó nuestro hijo. Micah está aquí!. ¡Mi esposa es una superheroína y estoy completamente asombrado por su sabiduría primal! Estoy tan agradecido. Te amamos mucho, Micah”, escribió Calvin Harris en la descripción del carrusel de fotos en su cuenta de Instagram.

Harris compartió una foto de él cargando a su hijo y en otra imagen aparece su esposa en una bañera durante el parto. Sin embargo, el reconocido DJ causó polémica al publicar una imagen de la placenta tras el parto.

En otra instantánea se ve la placenta en un procesador de alimentos y luego fotografió unas píldoras en un envase, las cuales pudieron haber sido fabricadas con la placenta.

El artista ha recibido muchas felicitaciones por el nacimiento de su primogénito. Sin embargo, el músico escosés ha sido fuertemente criticado por las “innecesarias y excesivamente gráficas” fotos de la placenta de su esposa, además de mostrar el procedimiento para convertirlas en píldoras.

El consumo de placenta tras el parto no es una práctica inusual. Se cree que comer este órgano, el cuál se forma en el útero durante el embarazo para proporcionar nutrientes y oxígeno al feto, da beneficios a la salud de los padres si lo consumen después del parto. Hay quienes consumen la placenta cruda, cocida, en batido o la deshidratan y la convierten en pastillas.

Estos supuestos beneficios no han sido confirmados por la comunidad médica. De acuerdo con la BBC, una revisión de 10 estudios científicos realizada en 2015 no encontró datos que confirmen que comer placenta conlleva algún beneficio para la salud. Asimismo el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) advirtió de los riesgos de contaminación si el órgano no se almacena adecuadamente.

