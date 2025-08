Marie Claire Harp reacciona al video íntimo que filtraron de Wendy Guevara

Marie Claire Harp, presentadora venezolana de televisión, publicó un mensaje de apoyo para Wendy Guevara, luego de que le filtraran un video íntimo en las redes sociales.

En la publicación, la conductora dijo: “Ella sí lo toma a broma, pero para su círculo, para sus amistades, su familia, sabemos que es un tema importante”.

En la declaración también indicó qué considera se debe hacer si llegan a encontrar el material de la youtuber. “Cuando aparezca, repórtenlo, no pregunten, no le recuerden. A las grandes de Hollywood, del mundo entero, les ha sucedido y ahí están”, dijo.

Hace unos días, Wendy Guevara denunciaba el robo de su teléfono y explicaba que la estaban extorsionando con contenido que tenía en el dispositivo.

Las amenazas se hicieron realidad y el fin de semana apareció en las redes sociales un video íntimo de la creadora de contenido.

Debido al revuelo, la ganadora de La Casa de los Famosos All-Stars hizo un en vivo en el que dijo cómo se sentía luego de que difundieran este material en su cuenta en Instagram.

“A mí no me da pena, pero sí me da pena que haya sido en mi Instagram, porque hay niños que me siguen”, afirmó.

En este sentido, añadió: “Ya sé, ¿qué más puedo hacer? Es algo que hacemos todos, pero a muy pocos nos violan la privacidad. Se metieron a mi Instagram y desde ahí lo subieron. No está en mis manos”.

Wendy Guevara también comentó: “Si se filtró un video de Kim Kardashian, ¿qué puedo esperar yo? Soy una simple mortal a su lado”.

En la transmisión que hizo en YouTube le contestó también a quienes dijeron que se trató de una estrategia publicitaria: “Hay gente que va a decir que una lo subió a propósito, que piensen lo que quieran. No me voy a desgastar”.

