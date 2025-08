Yankees estarían considerando incorporar al lanzador japonés Kenta Maeda

Los New York Yankees estarían explorando un posible acuerdo con el lanzador derecho japonés Kenta Maeda, según informó Jon Heyman de The New York Post.

Maeda, de 37 años, fue liberado este fin de semana por los Chicago Cubs, luego de firmar un contrato de ligas menores con la organización tras un difícil paso por los Detroit Tigers.

Los Yankees, que ya ha perdido por el resto de la temporada a sus abridores Gerrit Cole y Clarke Schmidt debido a cirugías Tommy John, busca soluciones para una rotación golpeada por las lesiones.

La incorporación de Maeda se plantearía también como un acuerdo de ligas menores, con el objetivo de reforzar la profundidad del cuerpo de abridores sin un compromiso financiero importante: el salario restante del contrato de dos años y $24 millones de dólares que firmó con Detroit en 2024 seguiría siendo responsabilidad de los Tigers, por lo que los Yankees solo pagarían el mínimo prorrateado en caso de llamarlo al equipo grande.

La temporada pasada, Maeda fue enviado al bullpen tras registrar una efectividad de 6.09 en 112.1 entradas. En 2025, tras permitir siete carreras limpias en apenas ocho entradas desde el bullpen, fue designado para asignación por Detroit. Luego de pasar sin ser reclamado, optó por la agencia libre y se unió a los Cubs.

Con los Yankees luchando por sostener su puesto como comodín en la Liga Americana y un calendario complicado por delante, sumar a Maeda podría ofrecerles un respiro necesario a los Bombarderos del Bronx.

