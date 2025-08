Sandra Itzel responde a los ataques de los fans de su expareja Adrián Di Monte

Sandra Itzel, a través de sus redes sociales, compartió un comunicado en el que asegura que existe una campaña por parte de los seguidores de su expareja sentimental, Adrián Di Monte, en la que buscan perjudicarla. Según considera, en Telegram hay un grupo en el que tienen videos que estarían alterados para afectar su imagen tras lo que ellos vivieron al final de su relación.

“He sido informada de una campaña de desprestigio que circula en un grupo de Telegram, donde personas afines al hombre que ejerció violencia contra mí planean difundir mensajes para dañarme. Quiero dejar claro que de mis cuentas personales, ni de mi número, jamás ha salido ningún mensaje de odio ni incitación a la violencia”, dice el comunicado compartido.

La actriz y cantante mencionó que todas esas acusaciones que estarían a punto de salir deberían ser comprobadas, así como las que ella ha compartido tras todo el escándalo mediático que se registró entre ellos, porque aparentemente el cubano la habría agredido y también amenazado cuando vivían juntos, razón por la cual ellos habrían decidido terminar los años de matrimonio que tenían. Ella considera que esto se ha presentado para victimizarlo y salvarlo en el reality show en el que participa.

“Todas estas difamaciones deben probarse con evidencia fehaciente, como la que yo sí he presentado públicamente. Lo más grave: ¿en serio esa persona tiene tan poca credibilidad que necesitan meterme a mí para intentar salvarlo a él? Son libres de apoyar a quien quieran, pero a mí déjenme fuera de todo esto”, dijo.

Itzel explicó que ya toda esa parte con Adrián la superó hace mucho tiempo y, en esta etapa de su vida, se siente muy tranquila. Además, aseguró que tiene una relación sentimental en la cual se siente querida y valorada. Lo más importante para ella es que está feliz y no busca seguir ahondando en el pasado.

“Yo estoy en otra etapa. En paz. Enfocada en mi trabajo, en mi vida y en una relación sana con una pareja que me respeta y con quien soy profundamente feliz, que mantengo en privado como lo merece eso tan puro que tengo con él. No soy una mujer ardida, ni busco venganza. Solo quiero que me dejen en paz”, añadió.

