Dean Cain, actor de “Superman”, se une a ICE para “ayudar a salvar a Estados Unidos”

El actor Dean Cain, quien dio vida a ‘Superman’ entre 1993 y 1997, se unió a Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para apoyar en las labores antinmigración impulsada por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El intérprete aseguró que se unió como parte de la fuerza de orden público para ayudar a garantizar “la seguridad de todos los estadounidenses”.

“Para quienes no lo sepan, soy agente del orden público, además de cineasta, y sentí que era importante unirme a nuestros servicios de emergencia para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses, no solo para hablar de ello. Así que me uní”, dijo en un video que publicó en redes sociales.

Caín describió los “beneficios” de unirse a ICE y calificó como “peligrosas” las personas, mayormente migrantes, que la organización ha deportado de Estados Unidos.

“Esta es tu oportunidad de unirte a ICE. Puedes obtener excelentes beneficios y un buen sueldo. Desde que el presidente Trump asumió el cargo, ICE ha arrestado a cientos de miles de delincuentes, incluyendo terroristas, violadores, asesinos, pedófilos, pandilleros de la MS-13, narcotraficantes, entre otros: personas muy peligrosas que ya no viven en las calles”.

Además de enumerar los beneficios laborales y económicos, Caín aseguró que quienes deseen unirse no deben tener un título universitario. “Tampoco necesitas un título universitario; puedes empezar a trabajar de inmediato. Así que, si quieres ayudar a salvar a Estados Unidos, el ICE está arrestando a los peores de los peores y sacándolos de las calles. Me gusta. Voté por eso. Necesitan tu ayuda, nosotros necesitamos tu ayuda para proteger nuestra patria y a nuestras familias. Únete hoy si te interesa, porque podemos ayudarte”, dijo.

Esta publicación de Cain llega después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem llamó a los estadounidenses a servir a ICE. “Su país los llama a servir en el ICE. Su país necesita hombres y mujeres dedicados del ICE para expulsar a los peores criminales de nuestro país”.

