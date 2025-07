Dean Cain, actor que dio vida a Superman, revela que vivió acoso sexual en la serie ‘Lois y Clark’

El actor Dean Cain, quien interpretó a Superman en la serie de los años 90 ‘Lois & Clark: The New Adventures of Superman’, reveló que fue víctima de acoso sexual mientras protagonizaba el famoso programa.

En una reciente entrevista con Variety, Cain dijo que su agresor fue un importante ejecutivo del mundo del espectáculo, aunque cuando se le preguntó de quién se trataba, se negó a mencionar el nombre.

“Podría haber tenido la mayor demanda por acoso sexual en la historia de Hollywood“, aseguró.

‘Lois & Clark: The New Adventures of Superman’ se transmitió por ABC entre 1993 y 1997 y concluyó de forma inesperada tras su cuarta temporada a pesar de que ya había guiones escritos para una quinta entrega, con Dean Cain interpretando a Superman y Teri Hatcher como Lois Lane.

Según el mismo medio, siempre hubo rumores de tensiones en el set que podrían haber influido en la cancelación repentina del programa.

Dean Cain says he was sexually harassed on the set of "Lois & Clark," revealing: “I could have had the biggest sexual harassment lawsuit in Hollywood history.”https://t.co/SKDYIYWNtb pic.twitter.com/MBlytq6yan — Variety (@Variety) July 29, 2025

Además de la denuncia de acoso, Cain también habló del agotamiento físico y emocional que implicaba interpretar al superhéroe. Desde el ajustado traje de licra azul hasta las escenas de vuelo suspendido por cables, el rodaje fue un reto constante.

“No llega sangre a las piernas. Después de estar colgado durante horas, tenía que darme un masaje solo para que la sangre fluyera de un cuadrante a otro“, recordó.

Las jornadas laborales también eran extenuantes, comenzando a las 6 de la mañana del lunes y terminando a las 7 de la mañana del sábado.

“No había tiempo para entrenar, porque si me daban una cláusula para eso, tendrían que hacerlo con todos. Y Warner Bros. no iba a permitirlo. Por eso no he hecho una serie desde entonces. Se siente como si me asfixiara“, confesó.

Cain también señaló que se sintió explotado financieramente por el estudio, al no recibir regalías adecuadas por su trabajo en la serie.

“Debería haber demandado. George Clooney lo hizo con ‘ER’ y obtuvo una gran indemnización. Pero me dijeron que no mordiera la mano que me alimenta“, reveló.

Para finalizar, el actor, quien no ha dudado en expresar su descontento con la nueva película de Superman, dirigida por James Gunn, también habló del impacto que tuvo en su vida al ser visto como un símbolo sexual.

“¿Alguien que te diga que se siente mal por ser tratado como un objeto? ¡Vamos! Es un cumplido maravilloso”. Aunque tras la situación de acoso sexual él mismo dejó de verlo de esa manera.

Hasta el momento, ni Warner Bros. ni el representante del actor han emitido declaraciones al respecto.

