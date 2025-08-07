Buscan a 7 personas por doble homicidio: balacera en parque de Nueva York

Seis hombres y una mujer están siendo activamente buscados por la balacera mortal contra Gabriel Álvarez (22) y Adam Waldropt (21) en el estacionamiento de un parque en El Bronx (NYC).

Ayer la Policía de Nueva York publicó imágenes de un auto Nissan Sentra negro 2012 involucrado en el caso con la esperanza de localizar a los siete sospechosos, cuyos fotos ya habían sido divulgadas.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 6:00 a.m. del 28 de julio en Brush Ave., cerca de Schley Ave., a las afueras del Parque Ferry Point en Throgs Neck, un destino popular para familias y otros que desean pasar tiempo al aire libre.

Se desconoce el papel exacto del Nissan Sentra en el incidente. La policía ha confirmado que dos de los siete sospechosos, que llevaban pasamontañas negros, huyeron del lugar en una motocicleta. Los detectives recuperaron 13 casquillos y cinco balas completas en el lugar.

En la hora previa al tiroteo videos captaron a decenas de personas y autos, mientras varias motocicletas hacían caballitos, y un sedán gris se estrelló contra un árbol. Los vecinos dijeron que la zona es un paraíso para las carreras callejeras y otras actividades ilícitas, pero no está claro si ello tuvo relación con el doble homicidio.

Álvarez recibió disparos en la axila y el hombro; Waldropt recibió impactos en el abdomen y los glúteos. Los paramédicos trasladaron a ambas víctimas al Jacobi Medical Center, pero no pudieron ser rescatadas, recordó Daily News. No está claro el vínculo entre ambos jóvenes.

“Adam estaba lleno de vida, optimista y extrovertido”, lamentó su amigo Javarr Salley, de 35 años, gerente de tecnología de ventas. En tanto, la madre y hermana de Álvarez comentaron consternadas que el joven acababa de mudarse de Connecticut a El Bronx, donde trabajaba en una clínica de salud.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En un caso similar, también esta semana en un parque infantil en El Bronx (NYC) un niño hispano de 14 años murió apuñalado en una aparente pelea callejera.

En general, la violencia armada es constante en Nueva York y área vecinas. Algunas víctimas son alcanzadas al azar con armas blancas y de fuego en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales.