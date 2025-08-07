Niño latino muere apuñalado en parque infantil en Nueva York; 4 arrestados

Cuatro adolescentes fueron arrestados ayer tras el apuñalamiento fatal del menor Ángel Mendoza, durante una pelea en un parque infantil en El Bronx (NYC).

La víctima apenas había cumplido 14 años en junio y era el hijo del medio de una familia emigró de República Dominicana hace más de una década, destacó Daily News. “¡Quiero que me devuelvan a mi hijo!”, gritó desconsolada ayer su madre en casa, abrazando la almohada donde dormía su niño.

El menor recibió puñaladas en todo el cuerpo después de que la pelea estallara en el parque infantil Williamsbridge Oval en Norwood, un lugar de reunión habitual del joven, alrededor de las 7:30 p.m. del martes, según informó la Policía de Nueva York.

Dos adolescentes de 18 años, Andrew Ansah y Jordan Williams, fueron arrestados anoche y acusados de homicidio, agresión pandillera y posesión ilegal de un arma en la pelea. Otros dos adolescentes, uno de 16 y otro de 15 años, también fueron detenidos y sancionados con los mismos cargos, pero sus nombres no fueron revelados por ser menores de edad. No está claro el motivo del crimen. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La noche de su muerte, el alumno de 9no grado dijo que iba a casa de un amigo después de cenar. Su familia no sabía que iba al parque infantil, pero dijeron que él solía ir allí a jugar baloncesto. “Era muy amable, tranquilo y amigable… siempre quería apoyar a sus amigos”, dijo su desconsolado padre, Miguel Mendoza, en español. “Y todo lo que su amigo hiciera, él lo haría”.

El padre le contó a Gothamist que su hijo se había vuelto rebelde recientemente, negándose a ir a la escuela y saliendo cuando quería. La familia contactó a la fiscalía de El Bronx, al Tribunal de Familia e incluso a la policía para intentar que Ángel volviera al buen camino, pero no lograron conectarlo con los programas que consideraban que necesitaba, según sus padres.

Este crimen recuerda uno de los crímenes más violentos en la historia reciente de Nueva York: la muerte por acuchillamiento grupal del quinceañero Lesandro “Junior” Guzmán Feliz, quien fue confundido por pandilleros que buscaban venganza en junio 2018 en El Bronx.

En general, la violencia armada es constante en Nueva York y área vecinas. Algunas víctimas son alcanzadas al azar con armas blancas y de fuego en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. En general son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre más de 65 personas murieron por arma blanca en 2024, por encima de 54 a ese mismo momento en 2023. Eso deja un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.

Hubo 4,493 casos de apuñalamientos en 2023 hasta principios de diciembre, un aumento de 6% frente al mismo período de 2022. En paralelo los arrestos por delitos de arma blanca aumentaron casi 30%. Un reporte previo de NYPD alertó en agosto de 2023 que los apuñalamientos mortales habían subido 29% ese año en la ciudad en comparación con antes de la pandemia (2019).