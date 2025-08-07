Catherine Siachoque contó la inusual “multa” que impone Fernando Colunga

Catherine Siachoque trabaja con Fernando Colunga en la nueva telenovela “Amanecer” y, durante una entrevista, ofreció detalles de cómo fue estar con él en el mismo proyecto televisivo. Aprovechó para mencionar un curioso accesorio que tiene el mexicano: una caja negra. Cuando alguno de los actores se equivoca, debe pagar una suma de dinero que se queda con él.

“Se está haciendo rico a costillas de todos nosotros porque tiene una caja negra, donde el que se equivoca, se le traba la lengua o se confunde con una palabra, o lo que sea; entonces, tenemos que pagar como una multa. Al final, no sé qué se va a hacer con eso, pero todos, todos tenemos que pagar. Eso es algo que tenemos con él: la caja negra de las equivocaciones”, dijo en Mezcal Entertainment.

La actriz colombiana explicó que ella comete muy pocos errores debido a su ardua preparación antes de grabar las escenas, aunque detalló que en ocasiones suele suceder. Sin embargo, no ha sido la que más ha pagado multas: “Usualmente, yo nunca me equivoco porque estudio muchísimo, pero ahora, con el tema del apuntador, a veces, pues… ¡No soy la que más ha aportado!, pero ¡no, no vamos a decir nombres!”.

Siachoque afirmó que Fernando es una persona bastante comprometida con sus labores y resulta ser extraño que se le escapen los pormenores al momento de grabar: “Cuando uno va a trabajar con él, tiene que estar diez veces más atento a todo porque él está en todo; pero es una persona cálida, respetuosa con las mujeres, con los mayores, y con los niños. ¡Soy su fan!”.

El reconocido actor de destacados proyectos televisivos recibe, de manera constante, buenos comentarios de quienes han tenido la oportunidad de trabajar con él, y Catherine ha sido una de ellas. Además, resaltó la forma en que él se prepara antes de grabar cada escena. Sin embargo, no quiso pasar por alto el hecho de que es un excelente compañero de trabajo.

“El galán de galanes, ese es, y ahora que lo conozco, me doy cuenta de que es más de lo que uno creía. Es una gran persona, es un gran compañero, aplicado, riguroso en su estudio, en su preparación“, explicó durante la entrevista.

Sigue leyendo:

· Fernando Colunga aborda con humor el audio que cuestiona su orientación sexual

· Catherine Siachoque enfrenta su miedo: ¡trabajando con una víbora!

· Gaby Spanic dice si sería capaz de trabajar con Catherine Siachoque