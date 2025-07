Catherine Siachoque enfrenta su miedo: ¡trabajando con una víbora!

Catherine Siachoque una vez más ha demostrado su talento en una nueva telenovela donde comparte escena con actores como Fernando Colunga (protagonista) y Daniel Elbittar (villano). Se trata de un proyecto que filmaron en México, el cual le dio la oportunidad de conocer no solo el país, sino también ese mundo oculto que hay entre la magia negra y la blanca, y cómo fue su experiencia en “Amanecer”.

“Primero, a tener conciencia de que esto existe y que hay mucha gente que lo practica, que sí pueden hacer amarres, hechizos, cosas buenas, pero cosas muy malas. Vivirlo de cerca, manipular una cantidad de elementos que están en el set”, dijo durante una exclusiva a ¡HOLA! Américas.

En la telenovela, ella tiene como mascota a una víbora, y lo que pocos conocen de ella es que desde siempre les había tenido mucho miedo. En este proyecto, le tocó perdérselo para poder interpretar su personaje. Además, explicó que la producción fue muy cautelosa al momento de ella tenerla en sus manos y también añadió que aprendió a coexistir con una especie tan particular como esa, ya que se trata de una real.

“La producción ha sido muy cuidadosa en todo ese tipo de detalles con los personajes que tenemos que manipular, otros elementos que son reales, como el manejo de los animales, como tener que aprender a convivir permanentemente con una víbora“, añadió durante la conversación.

La colombiana también expresó que tiene una ceremonia habitual para desconectarse del papel que desempeña y poder irse a casa. Por ello, explicó que son varios los aspectos que toma en cuenta, pero uno de los más esenciales es bañarse con agua bendita y ser agradecida por todas las cosas que la vida le pone en su camino.

“¡Sí! Yo soy muy creyente, soy católica practicante, entonces sí, creo en la bendición de los papás, primero que todo, que me la echan todas las mañanas antes de llegar acá y por la noche también. Me baño con agua bendita para dar gracias por esta oportunidad que tengo de tener un personaje tan maravilloso que, si bien maneja unas cosas que no son habituales para mí, lo son para otras personas”, añadió durante la conversación a ¡HOLA! Américas.

