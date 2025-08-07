El antes y después de Adamari López y su hija Alaïa

La actriz y presentadora Adamari López ha conmovido a sus seguidores al compartir una emotiva fotografía en sus redes sociales, para mostrar un “antes y después” junto a su hija, Alaïa.

Este contenido, que ha generado miles de reacciones, es un claro reflejo del paso del tiempo y de la sólida conexión que une a la famosa y a su hija.

La publicación muestra dos momentos clave en la vida de ambas. En la primera foto, se ve a Adamari sosteniendo a una Alaïa pequeña, capturando la inmensa felicidad y la ternura de los primeros años.

En la segunda imagen presenta una versión más reciente de ambas, con Alaïa notablemente más grande, mientras su madre la sostiene.

Para acompañar estas fotos, la boricua escribió: “Antes Vs. Ahora, como pasa el tiempo. Sigo con estos días de recuerdos y amo estas hermosas fotos con mi princesa Alaïa, ¿pueden creer todo lo que ha cambiado?”.

Muchos usuarios han reaccionado a esta publicación con mensajes como: “Bellas siempre las dos”, “Las dos personitas más hermosas y encantadoras”, “Son una fotocopia y ella está tan grande y mimosa siempre. Bendecida Adamari”.

Otros afirmaron: “Tan hermosas ambas, pero esa niña cada día más hermosa, parece una muñeca”, “Qué hermosas fotos, qué gusto que hayas cumplido tu sueño de ser madre”.

Alaïa, fruto de la relación de Adamari con el bailarín Toni Costa, llegó al mundo como el resultado de un anhelado deseo de la presentadora, quien ha compartido abiertamente las dificultades que enfrentó en su camino hacia la maternidad. Después de superar una batalla contra el cáncer de mama, Adamari siempre expresó su profundo anhelo de tener un hijo, y la llegada de Alaïa en 2015 se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia para sus seguidores.

