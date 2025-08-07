Harry Kane cumplió la “ley del ex” en goleada de pretemporada del Bayern al Tottenham

El Bayern de Múnich arrancó con contundencia la pretemporada 2025-26 al conquistar la duodécima edición de la Copa Telekom con una goleada por 4-0 ante el Tottenham Hotspur en el Allianz Arena. Este amistoso de pretemporada solía ser un torneo organizado por el Bayern junto a los cuatro mejores clubes de Alemania, pero mutó a los partidos únicos desde la edición de 2022.

El equipo dirigido por Vincent Kompany sumó así su segunda victoria en esta etapa preparatoria, con goles de Harry Kane, Kingsley Coman, Lennart Karl y Jonah Kusi-Asare frente al conjunto inglés.

El primer golpe lo dio Kane, quien no perdonó a su exequipo. El delantero inglés, que pasó 14 temporadas con los Spurs, aprovechó un pase largo de Michael Olise para controlar el balón dentro del área y colocar el 1-0 con un disparo a la escuadra en el minuto 12. Poco después, tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja desde el punto penal, pero falló su remate.

En el segundo tiempo, el dominio del Bayern se mantuvo. Kingsley Coman marcó el segundo tanto con un disparo curvado al ángulo al minuto 61. Seis minutos después, Kompany ordenó una rotación masiva e ingresó nueve jugadores, entre ellos el joven Lennart Karl, quien respondió con el tercer gol del encuentro gracias a un tiro con efecto.

El broche final llegó al 80’, cuando Jonah Kusi-Asare, talento formado en el Campus del Bayern, selló el 4-0 definitivo y aseguró el título para los bávaros.

El próximo compromiso del Bayern será el martes frente al Grasshopper Club Zúrich en otro amistoso de preparación.

