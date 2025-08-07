¿Pueden sancionar al Real Betis y al Como por convertir partido amistoso en ring de boxeo?

En un ring de boxeo terminó convertido el césped del Estadio Ciudad de la Línea, en Cádiz, España. El partido amistoso entre Real Betis y Como quedó en segundo plano tras la batalla campal entre jugadores. Sin embargo, ambos equipos escaparán de una posible sanción.

El exárbitro español, Iturralde González, explicó en el programa radial El Larguero, que al tratarse de un partido amistoso, no hay ninguna institución federativa que supervise lo que ocurrió. Por tanto, ambos clubes no serán sancionados por el violento espectáculo.

Aunque González sí detalló que esas acciones constituyen sanción de cuatro a 12 partidos si se hubiese tratado de un encuentro oficial.

Finalizando los primeros 45 minutos, se generó una trifulca entre futbolistas donde llovieron puñetazos de lado y lado. Todo empezó gracias a dos faltas rudas cometidas por el equipo italiano.

La pelea inició cuando Álvaro Vallés empujó a un rival al intentar recuperar el balón, lo que desató una batalla campal con empujones, puñetazos y la intervención de suplentes y técnicos para intentar frenar la pelea.

El descontrol de la pelea fue tal que el colombiano Cucho Hernández intentó golpear a un futbolista del Como, pero el derechazo que lanzó el bético acabó impactado en su compañero Natan.

Asimismo, el español Pablo Fornals y Maximo Perrone se enfrentaron a golpes y varios compañeros intentaron separar. La violencia llegó hasta los banquillos y la leyenda Cesc Fàbregas, ahora entrenador del Como, terminó encarándose con Rodrigo Riquelme.

Finalmente, la batalla campal concluyó y el árbitro mostró dos tarjetas rojas. Una a Perrone y otra a Bellerín, aunque el lateral no participó de pelea. Posteriormente, el silbante enmendaría su error anulándola y adjudicándosela a Fornals.

Pese al escándalo, el partido se reanudó tras el descanso. Betis logró empatar 2-2 con goles de Isco y Junior Firpo, pero en el minuto 92, Iván Azón marcó el 3-2 definitivo para el Como, que se llevó la victoria en Cádiz.



