Shakur Stevenson revela la mayor debilidad del Canelo ante Terence Crawford

Mientras crece la expectativa por el combate programado entre el campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el también campeón estadounidense Terence Crawford para el próximo 13 de septiembre en Las Vegas, Shakur Stevenson compartió su perspectiva sobre cómo se desarrollará el enfrentamiento.

El campeón súper pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) decidió hablar sobre el punto más débil del tapatío de cara a este enfrentamiento que podría ser uno de los más complicados de su carrera; destacó que aparece cuando se mide ante peleadores zurdos, algo que él mismo notó en una de sus peleas más recientes.

“Que Bud sea zurdo le dificulta un poco las cosas a Canelo. Creo que Canelo tiene algún problema con los zurdos”, expresó Stevenson durante una entrevista ofrecida para The Ring al dar detalles sobre lo complicado que es para el mexicano luchar contra los zurdos.

Robert García pone en duda las capacidades para noquear del Canelo. Crédito: John Locher | AP

Stevenson recordó el combate que tuvo el Canelo Álvarez contra John Ryder en mayo de 2023, enfrentamiento en el que el mexicano logró ganar por decisión unánime. Sin embargo, el británico logró ponerlo en aprietos durante algunos rounds que por poco afectaron el resultado de dicho duelo; ante esta situación Shakur considera indicativo de una dificultad recurrente ante zurdos.

“Tiene problemas con ellos después de verlo pelear contra John Ryder. No era tan bueno. Es solo que Canelo peleaba contra un zurdo, y eso lo hizo un poco más difícil”, agregó el joven boxeador estadounidense.

Aunque Crawford aún no ha debutado en el peso súper mediano (168 libras), Stevenson ve a Crawford muy superior a su contrincante debido al estilo técnico y preciso del estadounidense, por lo que augura una impresionante noche entre estas dos leyendas vivientes.

Terence Crawford recibe elogios de Diamante Márquez antes de pelear contra el Canelo. Crédito: Chase Stevens | AP

“Sentía que en esa categoría (súper medio), Terence Crawford era el mejor. Creo que con el estilo de Canelo y su estilo de boxeo, Terence Crawford era el único que podía vencer a Canelo”, concluyó Shakur en sus declaraciones.

En definitiva, Shakur Stevenson no solo ve una ventaja táctica en Crawford por ser zurdo, sino que lo considera el único con las herramientas necesarias para derrotar al Canelo Álvarez en la que ha sido su casa por tantos años.

Sigue leyendo:

–Eddie Hearn está trabajando para que Jake Paul enfrente a Anthony Joshua

–Marco Farfán es presentado como refuerzo de los Tigres UANL

–Jake Paul responderá con fuerza ante acusaciones por arreglo de peleas