Temen lo peor: excursionista de NJ desapareció entre mega incendio causado por un rayo en Grand Canyon

Thomas Daniel Gibbs, excursionista de Nueva Jersey, lleva más de dos semanas desaparecido en el Parque Nacional del Gran Cañón en Arizona, donde un devastador mega incendio ha arrasado con más de 123,000 acres.

Es el fuego más grande jamás registrado en el Gran Cañón y lleva ardiendo cuatro semanas. Gibbs, de 35 años, habló por última vez con amigos y familiares alrededor del mediodía del 22 de julio y fue reportado oficialmente como desaparecido seis días después, el mismo día en que su auto Tesla Cybertruck fue encontrado abandonado en un estacionamiento en el popular mirador Grandview Point, según el Servicio de Parques Nacionales (NPS).

Se cree que el nativo de Freehold (NJ) emprendió una caminata por el arduo sendero Grandview y Horseshore Mesa el día cuando se supo de él por última vez. Los equipos de emergencia iniciaron una extensa búsqueda alrededor del sendero Grandview, con equipos terrestres, perros y drones, reportó Fox News. Mientras lo buscaban, el mega incendio Dragon Bravo quemaba más de 123,434 acres a lo largo del borde norte del cañón y sólo estaba contenido en 13% hasta el martes 5 de agosto, según la última actualización.

Unas 70 estructuras han sido destruidas por el fuego provocado por un rayo, que ha cerrado el borde norte del Gran Cañón por lo que resta de la temporada debido a los daños generalizados, según informaron funcionarios del NPS. Aun así, el incendio forestal “no obstaculizó las labores de búsqueda” de Gibbs, según los funcionarios, quienes afirmaron que lograron “un rastreo exhaustivo de la zona a pesar de las difíciles condiciones”.

Al momento la calidad del aire en la región triestatal sigue afectada por el humo de fuegos forestales en Canadá. El Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York (NYSDEC) tiene dos líneas telefónicas que informan sobre la calidad del aire (1-800-535-1345) y 1-518-402-8478. Para revisar el pronóstico del índice de calidad del aire en el estado Nueva York, pulse aquí. Un mapa actualizado sobre la calidad del aire en todo EE.UU. está disponible aquí. También se puede consultar por zona postal en el portal del gobierno AirNow.

