Juan Soto tras derrota de Mets: “Tenemos que ser mejores”

El beisbolista dominicano y toletero de los New York Mets, Juan Soto, reconoció que el equipo tiene grandes cualidades y una poderosa plantilla, por lo que no entiende todavía los resultados que están obteniendo en esta temporada 2025 de las Grandes Ligas.

Estas declaraciones las realizó a diversos medios de comunicación tras la derrota 4-1 que sufrieron ante los Cleveland Guardians este miércoles en una noche donde fueron víctimas de una gran actuación de Gavin Williams; serpentinero a quien justamente le rompió el No-Hitter con un impresionante imparable.

“Realmente no sé qué está pasando. Sin duda, tenemos el talento y los jugadores capaces de hacer daño, así que creo que algún día la situación cambiará”, expresó en conferencia de prensa.

“Tenemos que ser mejores. Como grupo, tenemos que mejorar y hacer los ajustes necesarios. Nadie dijo que sería fácil llegar hasta el final, pero es un reto. Simplemente tenemos que salir y arrebatárselo. Nadie nos va a dar el trofeo, tenemos que salir y conquistarlo”, agregó Juan Soto.

Juan Soto recorre las bases tras disparar jonrón ante Cleveland Guardians en el Citi Field. Crédito: Yuki Iwamura | AP

Por su parte, el manager venezolano Carlos Mendoza destacó que el primer paso para dejar a un lado estos resultados son los de reconocer los problemas que está teniendo el equipo para trabajar en base a ellos y así poder recuperar el rumbo de victorias que los mantuvieron por gran tiempo primeros en su división.

“Creo que lo más importante es entender que estamos pasando por esto ahora mismo, pero al mismo tiempo, tenemos que encontrar la manera de cambiar las cosas. Sabemos que están bien, sabemos que estamos bien aquí, pero tenemos que salir y hacerlo. Seguiremos teniendo esas conversaciones. Creemos en ellos, obviamente. Ha sido una racha difícil aquí por bastante tiempo, y sé que están trabajando muy duro. El mensaje es que, obviamente, tenemos que ser mejores. Tenemos que seguir trabajando duro y salir y hacerlo”, expresó.

“Hay que reconocerle el mérito. Obviamente, hoy estuvo muy bien usando todos sus lanzamientos, pero también sabemos que somos mejores que eso. Ellos saben que son mejores que eso. Simplemente no pudimos hacer ningún ajuste. Hubo muchos turnos al bate vacíos”, dijo sobre la actuación de Williams.

Actualmente los Mets se encuentran en la segunda posición de la División Este de la Liga Nacional con una marca de 64 victorias y 52 derrotas, estando a dos juegos y medio de los Phillies.

