Canterano del Real Madrid renueva con el equipo y ahora vale $1.000 millones

El futbolista Gonzalo García, un jugador que ha dejado su huella en el fútbol a su corta edad, firmó este viernes una renovación que lo vincula con el Real Madrid hasta 2030 y que además lo convierte en uno de los jugadores más resguardados de todo el balompié mundial.

De acuerdo con la información suministrada por AS, el acuerdo está sellado y la cláusula de rescisión, que anteriormente era de $50 millones de dólares, ha sido sustituida por una cifra astronómica de $1.000 millones de dólares; este blindaje absoluto refleja la confianza total que tiene el cuadro merengue con el jugador.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV (no Apple TV+)

Desde el inicio de la negociación, ambas partes tenían claro que se debía proteger al delantero, incluso ante los fuertes rumores provenientes de la Premier League, que no han sido suficientes para desestabilizar la situación. Todo ha ido avanzando con calma hasta llegar a este cierre definitivo en el que Gonzalo buscará hacerse con un papel importante dentro del equipo para estos próximos cinco años.

Uno de los aspectos que más destaca de esta renovación es el cambio de número que acompañará a Gonzalo en el futuro. Después de haber llevado el dorsal 30, que se ha convertido en símbolo de su etapa en el club, el delantero dejará atrás ese número para utilizar el 9 que se encuentra disponible.

Real Madrid’s Gonzalo Garcia, right, and Borussia Dortmund’s Ramy Bensebaini battle for the ball during the Club World Cup quarterfinal soccer match between Real Madrid and Borussia Dortmund in East Rutherford, N.J., Saturday, July 5, 2025. (AP Photo/Adam Hunger)

Recordemos que Gonzalo llega a esta renovación como el máximo goleador del Mundial de Clubes para la institución gracias a cuatro goles y una asistencia con las que logró maravillar al resto de contrincantes; esto se convirtió en un verdadero trampolín para él tras aprovechar la lesión de Endrick y la baja por gastroenteritis de Mbappé.

Su juego aéreo, su capacidad para marcar con la cabeza y su conocimiento del ‘nueve’ se combinaron con su trabajo incansable en la presión, lo que le ganó la admiración de Xabi Alonso. A medida que avanzaba la competición, Gonzalo fue ganando la confianza de sus compañeros y del propio club, un proceso que culminó en esta renovación.

Desde que llegó al Real Madrid en 2014, con solo diez años, Gonzalo ha mostrado un amor y compromiso inquebrantables con el club a pesar de un breve paso por el Mallorca en la temporada 2018-19 debido a un asunto familiar.

Con un total de 157 goles en su carrera juvenil y en el Castilla, ha demostrado ser un goleador nato; en sus primeros años en La Fábrica, incluso experimentó con el lateral derecho, pero su explosión definitiva llegó como delantero en el Juvenil A, donde brilló bajo la dirección de Arbeloa.

Sigue leyendo:

–NY Red Bulls quedó fuera de la Leagues Cup tras vencer en penales al FC Juárez

–Son Heung-Min se convierte en el fichaje más costoso de la MLS

–“Soy su kriptonita”: Ryan García lanza reto a Teófimo López