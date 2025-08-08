“Soy su kriptonita”: Ryan García lanza reto a Teófimo López

El boxeador mexicoamericano, Ryan García, sigue trabajando en poder recuperar el mejor nivel deportivo posible tras la sanción que lo dejó fuera de los cuadriláteros por un año entero, por lo que ya tendría varios rivales en mente y uno de los más importantes para él es Teófimo López, quien actualmente es el campeón mundial súper ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El pugilista californiano consideró que tiene todo lo necesario para poder derrotarlo sin ningún problema y es por ese motivo que está realizando un intenso entrenamiento para poder regresar al ring lo antes posible; a pesar que no se ha confirmado este combate, KingRy espera poder llegar a un acuerdo contra el hondureño para poder batirse por el cinturón de campeón.

“No sé qué le pasa a Teófimo López. Ha estado tranquilo. Si él quiere hacer la pelea, puede conseguirlo. Siempre me ha gustado ese combate. Nuestros estilos encajan perfectamente”, expresó García durante una entrevista ofrecida para The Ring.

Si se concreta la pelea, el KingRy no tiene dudas de que su estilo agresivo será demasiado para López, a quien considera su “kriptonita”. A su juicio, el campeón mundial no tendría respuesta ante la velocidad y la potencia de sus golpes.

Ryan García busca la revancha contra Rolando Romero. Crédito: John Locher | AP

“Creo firmemente que lo noquearía con mi selección y potencia de golpes. Con mi forma de lanzar golpes, lo destrozaría. Definitivamente soy su kriptonita. He estado esperando esta pelea por mucho tiempo. Estoy dispuesto a aceptar cualquier reto”, destacó el californiano con total confianza sobre su papel en esta pelea.

A pesar de que García sufrió una derrota en su último combate el pasado 2 de mayo ante Rolando “Rolly” Romero en la ciudad de Nueva York, el californiano explicó que llegó a ese combate con lesiones en las manos.

Aunque aún está interesado en una revancha contra Romero, Ryan García ha abierto la puerta a la posibilidad de enfrentar a Teófimo López, una pelea que, en su opinión, generaría gran expectación, no solo por su estilo dentro del ring, sino también por la personalidad de ambos fuera de él.

