Conoce los cruces de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025

La Leagues Cup 2025 ya tiene definidos sus cuartos de final tras completar este jueves la primera ronda, en la que participaron los 18 equipos de la Liga MX y los 18 mejores clubes de la MLS de 2024 (con el San Diego en lugar de Vancouver Whitecaps).

El nuevo formato enfrentó a un equipo de la MLS contra uno de la Liga MX en cada duelo, y solo los cuatro mejores de cada liga lograron avanzar a la siguiente fase.

En el primer cruce, Seattle Sounders, único equipo con puntaje perfecto (9 puntos y tres victorias), se medirá al Puebla, la gran revelación del torneo con 6 unidades.

Por su parte, Inter Miami, que sigue sin Lionel Messi por lesión muscular, se enfrentará a Tigres UANL. El equipo de Florida terminó segundo de la MLS con 8 puntos, mientras que los felinos fueron terceros de la Liga MX con 6.

En otro de los duelos, el Toluca, campeón del Clausura 2025 y mejor clasificado de la Liga MX en la primera ronda (8 puntos), jugará contra Orlando City, que sumó 7 unidades.

Finalmente, Pachuca, segundo de la Liga MX con 7 puntos, se medirá al LA Galaxy, que ha encontrado en este torneo un respiro en una temporada liguera desastrosa. Pese a ser colista del Oeste en la MLS, el Galaxy se clasificó tercero con 7 puntos tras golear 4-0 a Santos Laguna.

Los cuartos de final se disputarán los días 19 y 20 de agosto, las semifinales el 26 y 27 de agosto y la final, junto al partido por el tercer puesto, el 31 de agosto.

