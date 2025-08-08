Luca Onestini reflexiona sobre su ruptura con Aleska Génesis: “Fue un golpe”

Luca Onestini sostuvo una conversación con Rodner Figueroa, y hablaron sobre lo que fue la relación sentimental del italiano con Aleska Génesis, que, a pesar de haber sido muy breve, terminó generando un completo escándalo por los detalles tan privados que ambos han mencionado a través de las redes sociales y lo que sería el presunto motivo de su ruptura amorosa.

“Yo desaparecí por un par de días; me quedé en silencio, Cuando no estoy bien, me aíslo. Fue un golpe duro para mí porque yo me lo creí mucho, pero se tiene que seguir adelante. Yo juzgo a la persona por como me trata; no la voy a juzgar nunca por su pasado. Si yo te entrego mi vida, no te suelto; nunca te voy a traicionar”, dijo durante la conversación.

Onestini, a través de su cuenta en TikTok, compartió algunas pruebas de lo que él le pagó a Génesis, debido a que ella, hizo hincapié en que ni una rosa le habría dado, y él demostró con videos que sí, además de varias facturas de uno de sus viajes.

Luca ocupó el segundo lugar de “La Casa de los Famosos All-Stars” y el conductor aprovechó para consultarle qué tenía pensado hacer con su premio y le dijo que: “Me encanta invertir en casas. Estoy mirando una casa muy bonita que quiero comprar en Italia. No tiro el dinero por la ventana. He invertido mi dinero; trabajo desde los 18 años”.

Sobre el fin de su relación, aseguró que ninguno de los dos salió airoso; todo lo contrario, ambos tienen una forma de ser muy compleja que, en definitiva, no ayudó a que se entendieran para poder tener un vínculo sano. Y aunque admite que se equivocó al estar con la modelo venezolana, no se arrepiente de la experiencia que obtuvo tras todo lo que esto generó.

“Ninguno de los dos ha ganado. Los dos tenemos un carácter muy fuerte. Fue muy intenso. No me arrepiento de nada; haría todo otra vez. Vivo para aprender. Sé que la c*gué; no es la primera ni será la última vez, pero al menos viví, intenté las cosas”, le comentó a Figueroa.

