Padre de Pitbull Cruz descarta pelea con Tashiro Fierro

Isaac Cruz Sr., padre de Isaac ‘Pitbull’ Cruz, dejó claro que Ángel “Tashiro” Fierro ya no está en los planes de su hijo y recomendó al tijuanense que, si el peso le sigue complicando, lo mejor sería que subiera de categoría para cuidar su salud y así poder mantener activa su carrera profesional.

Estas declaraciones las realizó al recordar la cancelación de la revancha entre ambas figuras debido a que Tashiro presentó dificultades para marcar el peso; luego de este acontecimiento los planes de los promotores para concretar un nuevo enfrentamiento parecen algo complicados ante la poca intención del Pitbull y su padre.

“Tashiro ya queda fuera de los planes. Porque ya no te puedes confiar en una persona que es antiprofesional, que tanto habló y habló. Es darle publicidad al muchacho, tristemente hasta a Robert García que saca sus excusas con sus peleadores”, expresó el manager según relató Izquierdazo cuando se le preguntó si estarían dispuestos a aceptar una revancha con una buena oferta económica.

Para el Pitbull, quien actualmente se desempeña como campeón interino de la división súper ligera del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), las opciones en 140 libras son muchas, lo que lo pone en una posición privilegiada para buscar mejores oportunidades. Asimismo consideraron que aceptar un combate contra Tashiro Fierro sería un paso atrás en su carrera.

Pitbull Cruz cuenta el trabajo que hace para evitar caer en el dopaje. Crédito: John Locher | AP

“Pitbull está para cosas mejores, ya no voltea atrás porque eso sería retroceder. Y el Pitbull tiene una visión, y nosotros como equipo también tenemos una visión muy amplia, así que Tashiro Fierro ya no está en nuestro radar”, detalló Isaac Sr.

“Él es el que ahora necesita buscar su proyección, por el bien de él, por su familia. Que se discipline, y si el peso es un problema… yo como ex boxeador te lo digo, bajar hasta 100 gramos es algo imposible, a mí me pasó. Si ya no te sientes cómodo en una división, mejor sube a otra y no intentes sacar ventaja, porque eso solo es perjudicial y al final terminas jugando contra tu propia salud”, agregó.

Para finalizar, Isaac Cruz Sr. se refirió a Robert García, entrenador de Fierro, y le solicitó que prepare a otros peleadores de su gimnasio como Óscar Duarte, Lindolfo Delgado o Raymond Muratalla para poder organizar un combate contra ellos por el título interino.

“Como se lo dijo Pitbull Cruz, tenemos para sus tres peleadores. Que los forme para Pitbull y adelante, pero que no salgan a correr, nada más”, concluyó el padre de Pitbull Cruz en sus declaraciones.

