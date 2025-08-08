Un muerto y otro herido baleados en pocas horas en complejo NYCHA en Queens

Dos balaceras en un lapso de apenas 6 horas dejaron a un hombre muerto y otro herido en un mismo complejo de viviendas públicas (NYCHA) en Queens.

El primer caso se reportó la noche del miércoles, alrededor de las 7:45 p.m., cuando un hombre de 39 años fue baleado fatalmente frente a Hammel Houses en Rockaways, cerca de Beach 86th St. Su nombre no ha sido revelado, pero según testigos era un ávido amante de los perros que paseaba hasta seis de sus mascotas a la vez.

Se desconoce el motivo del crimen. La víctima tenía siete perros en total, dijo al Daily News un amigo que ayer los estaba paseando en su ausencia. Según la Policía de Nueva York, el hombre recibió múltiples disparos en el abdomen. Los paramédicos lo trasladaron de urgencia al Brookdale University Hospital, pero no pudieron salvarlo.

Menos de seis horas después, otro sujeto recibió un disparo y resultó herido al otro lado del mismo complejo. Alrededor de la 1:15 a. m. del jueves, un hombre de 37 años recibió fue baleado en el estómago y la pierna izquierda en el vestíbulo de otro edificio de Hammel Houses, cerca de Rockaway Beach Blvd. y Beach 81st St.

La víctima estaba consciente y alerta cuando los médicos lo trasladaron de urgencia al Hospital Jamaica, donde se esperaba su recuperación. Hasta el momento, se ha negado a cooperar con la policía, informaron las autoridades. Aún no se sabe con certeza si los dos incidentes están relacionados, dijo la policía.

Detectives de NYPD estaban rastreando ambas zonas ayer en busca de imágenes de vigilancia que pudieran ayudar a identificar a los sospechosos. No se han realizado arrestos en ninguno de estos casos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En general, la violencia armada es constante en Nueva York y área vecinas. Algunas víctimas son alcanzadas al azar con armas blancas y de fuego en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales.

La policía también está buscando a 7 sospechosos -seis hombres y una mujer- por un tiroteo que dejó dos muertos afuera de un parque en El Bronx al amanecer del 28 de julio.