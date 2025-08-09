A un mes de su coronación, Lina Luaces manda mensaje a sus detractores

Con la mirada puesta en el Miss Universo, la modelo estadounidense de raíces cubanas Lina Luaces publicó un mensaje luego de que ganara la corona que le permitirá participar en el certamen de belleza representando a la isla de Cuba.

En redes sociales, la hija de la conductora de televisión Lili Estefan habló de su experiencia como reina de belleza.

“Ha sido un mes largo, lleno de caos, crecimiento y trabajo sin parar. Ahora que por fin he tenido un momento para hacer una pausa y reflexionar, solo quiero decir gracias. A Dios y a todos los que me han apoyado, muchísimas gracias. Los amo. Siempre estarán a mi lado y en mi corazón”, dijo.

Además, le envió un mensaje a quienes rechazaron su triunfo en Miss Universe Cuba por considerar que influyó la fama de su madre.

“Y a los que me arrastraron, me criticaron, me humillaron y descargaron su odio hacia mí en las distintas plataformas digitales, gracias también, por enseñarme dos grandes lecciones: Primero, a no ser como ustedes. Y segundo, por ayudarme a darme cuenta de que las cosas que criticaban —como mi acento, el hecho de no haber nacido en Cuba sino en Miami producto del exilio, y no hablar un español perfecto— no eran debilidades, sino mis mayores fortalezas”, comentó.

El triunfo de Lina Luaces

La coronación de la modelo trajo muchas críticas en las redes sociales, pues muchos consideraban que no debió ganar el certamen de belleza.

Pero esto también trajo una ola de apoyo hacia la joven. Por ejemplo, el periodista Lucho Borrego, le escribió recientemente a Lina: “Niña preciosa, cada día más orgulloso de ti y tu mensaje. Con clase, elegancia, altura y respeto has respondido con amor incluso a tus críticos… estoy seguro de que seguirás tocando almas y corazones y sé que vas para algo grande. No te sientas culpable de venir de donde vienes… si todos nos sentimos orgullosos de ellos, ¿por qué no tú que tienes su sangre? Con ese ejemplo es que harás tu propio camino… TQM”.

Prince Julio César, presidente del Miss Universe Cuba, también afirmó: “Mi Lina recuerda lo que hablamos para llegar a este mensaje tan maravilloso, cuando tu alma habla traspasa fronteras déjala hablar cariño porque esa es tu fortaleza”.

Sigue leyendo:

Francisca revela qué es lo mejor de convertirse en una reina de belleza

Equipo de El Gordo y la Flaca le envía mensajes a Raúl de Molina por su regreso

Clarissa Molina asesoró a Lina Luaces, la nueva Miss Universe Cuba