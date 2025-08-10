3 razones por las que los empleados de Costco revisan tu ticket al salir

Para muchos clientes, visitar Costco es como formar parte de un club exclusivo: se requiere mostrar la membresía para entrar y, al final, pasar por un punto de revisión donde un empleado inspecciona el ticket antes de salir.

Aunque para algunos este último paso puede resultar molesto, especialmente en días concurridos, la razón detrás de esta práctica no es exactamente la que la mayoría imagina.

Una de las principales razones no está relacionada directamente con prevenir robos, sino con verificar que la transacción se haya realizado correctamente.

Los revisores buscan detectar errores como artículos cobrados dos veces o productos inexistentes en la compra, conocidos como ‘artículos fantasma’.

“Queremos asegurarnos de que no estén pagando de más ni de menos. No es para perseguir a quienes roban”, explicó Kevin Heuer, gerente general de Costco en San Francisco.

“Si hay un artículo extra en el carrito, no es culpa del cliente, sino nuestra. A veces, los cajeros olvidan registrar productos que están en la parte inferior del carrito”.

Otro motivo importante es el control de inventario. Al comparar los artículos en el carrito con el ticket, la tienda mantiene un registro preciso de lo que entra y sale, lo que facilita planificar nuevos pedidos y evitar faltantes.

Según el sitio oficial de Costco, este procedimiento es el método más efectivo para mantener la precisión en el control de inventario y asegurarnos de que los socios hayan sido cobrados correctamente.

Finalmente, aunque no sea el objetivo principal, esta medida también funciona como un disuasivo contra el robo.

El simple hecho de saber que un empleado revisará el ticket al salir puede desalentar a quienes piensen llevarse algo sin pagarlo.

Legalmente, mostrar el recibo no es obligatorio. Sin embargo, negarse podría dar lugar a que el personal tenga motivos para revisar las bolsas o detener al cliente.

