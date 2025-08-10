Emma Stone vendió su casa en Texas

En mayo de este año, la actriz Emma Stone y su esposo decidieron poner en venta su mansión recién reformada en Texas. La propiedad estaba disponible en $26.5 millones de dólares, y ahora se ha informado que han encontrado un comprador.

Por los momentos se desconoce la cifra exacta en la que se vendió la residencia y la identidad del feliz comprador, lo que sí se sabe es que durante estos meses el precio que pedía la pareja bajó a $23.5 millones de dólares. En el listado, disponible en la página web de Moreland Properties/Forbes Global Properties, marca que la casa está bajo contrato.

La propiedad que acaba de vender la actriz ganadora del Oscar ocupa un lote de 1.25 acres y se encuentra en Tarrytown, Texas. Ella y su esposo Dave McCary habrían decidido vender el sitio porque sus trabajos no les permiten mudarse de forma definitiva a Austin y han decidido establecer su residencia en Nueva York, según información compartida por ‘The Wall Street Journal’.

Hay que recordar que la pareja compró esta propiedad en 2021 y se encargaron de hacer una extensa reforma de la mano de expertos de primer nivel, como el mismo listado dice: “Rediseñada por el galardonado estudio de arquitectura Cuppett Kilpatrick, conocido por su aprecio por los elementos clásicos y patrimoniales, el diseño de la casa refleja la naturaleza elegante de la comunidad circundante, a la vez que ofrece todo lo que un propietario moderno podría desear”.

La casa, que data de los años 40, está distribuida en cinco dormitorios, varios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Adicional a la casa principal hay una casa para huéspedes con dos dormitorios y un garaje independiente. También incluye áreas al aire libre ideales para compartir con familiares o amigos.

El agente encargado de la venta, Eric Moreland le dijo a ‘The Wall Street Journal’ que Stone y su esposo considerarían comprar nuevamente en Texas en el futuro.

