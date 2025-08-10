Iñigo Martínez ficha por el Al Nassr y será compañero de Cristiano Ronaldo

El Al Nassr de Arabia Saudí oficializó la llegada del defensa español Iñigo Martínez, quien vestirá por primera vez la camiseta del equipo liderado por Cristiano Ronaldo.

“Our new warrior with his armor” (“Nuestro nuevo guerrero con su armadura”), fue el mensaje publicado en inglés por el club en su cuenta de X para anunciar la incorporación del exjugador del Barcelona, que llega como agente libre.

El conjunto blaugrana confirmó el sábado la salida del central vasco, quien se despidió un día antes de sus compañeros tras dos temporadas en el club. Su marcha supone un alivio económico para el Barcelona, que liberará alrededor de $15.3 millones de dólares en masa salarial, cifra que facilitará la inscripción del portero Joan Garcia.

Martínez, de 34 años, superó un primer curso marcado por las lesiones y en su segunda campaña se proclamó campeón de LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Formado en la cantera de la Real Sociedad, debutó en el primer equipo en 2011 y disputó 239 partidos, anotando 18 goles. En 2018, el Athletic Club pagó su cláusula de rescisión de $35 millones de dólares, convirtiéndose en el fichaje más caro en la historia del club, con el que ganó la Supercopa en 2021.

El internacional español es el cuarto fichaje confirmado del Al-Nassr para la próxima temporada, junto a Nader Al-Sharari, Abdulmalik Al-Jaber y el portugués João Félix.

