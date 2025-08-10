Kim Kardashian viajó a México para recibir tratamiento médico que no está disponible en Estados Unidos

La empresaria y modelo Kim Kardashian relató en sus redes sociales que viajó a México para recibir un vanguardista tratamiento contra el dolor crónico que no está aprobado en Estados Unidos.

A través de su cuenta de Instagram Kardashian explicó que desde hace un par de años se somete a un tratamiento Dezawa Muse, basado en las células madres. La empresaria empezó con este tratamiento hace dos años mientras buscaba tratamiento para un dolor crónico de hombro causado por una lesión por levantamiento de pesas. El dolor era tan insoportable que Kim recurrió a diversos tratamientos para manejar el dolor, pero solo esta técnica de células madres fue la que, según su testimonio, ayudó con su padecimiento.

“Me desgarré el hombro levantando pesas, lo que me dejó con un dolor constante”, escribió Kardashian. “Intenté todo para encontrar alivio, luego descubrí el potencial de la terapia con células madre y conocí al Dr. Adeel Khan en Eterna. Su equipo me trató el hombro y los resultados fueron inmediatos. Recuperé la amplitud de movimiento completa y mi hombro se ha sentido completamente normal desde entonces”, escribió la modelo.

Kim Kardashian recurrió nuevamente a esta terapia debido a un dolor crónico de espalda que le estaba afectando su bienestar durante varios años

“El tratamiento con células madre Muse fue revolucionario una vez más”, compartió. “Experimenté un alivio inmediato y el dolor insoportable por fin desapareció. Si sufres de dolor de espalda, te recomiendo este tratamiento encarecidamente. Me ha transformado la vida cuando pensaba que mi cuerpo se estaba desmoronando”.

Sin embargo, Kim Kardashian aclaró que aunque a ella le funcionó este tratamiento, cada persona es diferente por lo que recomienda buscar asesoría médica antes de recurrir a cualquier terapia. “Claro que cada persona es diferente, y solo comparto lo que me ha funcionado últimamente. Definitivamente, investiguen por su cuenta y hablen con profesionales médicos”, dijo.

El tratamiento con células madre es una terapia regenerativa para reparar, reemplazar o regenerar células y tejidos dañados. Sin embargo, hasta el momento este tratamiento es considerado experimental por lo que no está aprobado en Estados Unidos. nvestigadores y agencias reguladoras continúan estudiando su seguridad, eficacia e impacto a largo plazo.

