‘Flaco, te amo’: el video de Lili Estefan con William Levy en El Gordo y la Flaca

Lili Estefan, presentadora de televisión, compartió en su cuenta en Instagram un video junto al actor William Levy, quien visitó el programa El Gordo y la Flaca, como parte de su gira promocional de la serie Camino a Arcadia.

En el material, la conductora se mostró muy feliz de compartir con el artista, con quien tiene una gran amistad.

“No quiero, foto, quiero video. Flaco, te amo. Gracias por estar con nosotros acá promocionando Camino a Arcadia”, dijo la cubana-estadounidense en la grabación.

Por su parte, el galán de novelas le comentó: “Camino a Arcadia, está en Vix, los seis episodios ya están disponibles”.

El artista contó que las grabaciones fueron en las islas Canarias el año pasado y ahora es que se podrá disfrutar de esta producción.

Lili Estefan le preguntó si le gustaba mucho España, pues ha pasado mucho tiempo allá. Ante esto, William Levy le contestó: “¿Qué tú haces si nosotros vamos para allá?”.

En la descripción del video, la cubana-estadounidense dijo: “¡Camino a Arcadia! Salió hoy con el guapísimo de William Levy son 6 capítulos que pueden ver seguidos a través de VIX, este flaco es lo máximo. Ahí se los encargo”.

William Levy en el programa El Gordo y la Flaca

El artista estuvo en el show para hablar de este proyecto y también de su separación de la actriz mexicana Elizabeth Gutiérrez.

En la conversación, Raúl de Molina le preguntó acerca del fin de su relación y William Levy le respondió: “Tú sabes más de eso que yo, tú has hablado con ella más que yo, ¿ella no te dice a ti nada? Estamos totalmente separados, de hecho ella se encargó de decirlo”.

Además de esto, confirmó que está soltero y centrado en sus proyectos: “Estoy enfocado en mi carrera y en mis hijos. Si algo aparece, que sea una mujer que me traiga alegría y paz a mi vida, con mucho gusto la recibiría, pero no estoy buscando el amor. Si Dios me presenta algo bonito y que valga la pena, pues adelante”.

