Emma Thompson asegura que Donald Trump le pidió una cita el día que se divorció

En una plática que la actriz Emma Thompson ofreció en el Festival de Cine de Locarno, Suiza, reveló que el actual presidente, Donald Trump, le pidió una cita por teléfono mientras ella se encontraba filmando la sátira política ‘Primary Colors’ (1998).

Según Emma, ella contestó el teléfono pensando que tal vez Trump necesitaba algún consejo o quería hablar de negocios, sin embargo, lo que quería era invitarla a hospedarse en “uno de sus hermosos alojamientos” y proponerle cenar juntos.

“Sonó un teléfono y era Donald Trump. Pensé que era una broma. ‘Hola, soy Donald Trump’, se presentó. Le pregunté: ‘¿En qué puedo ayudarle?’. Pensé que necesitaba que le indicara algo. Me dijo: ‘Me encantaría que se alojara en uno de mis hermosos alojamientos, y quizás podríamos cenar juntos’”, reveló la británica, de 66 años, bromeando sobre el hecho de que aquel día finalmente se había formalizado su divorcio, y que Trump quizás estaba buscando entre las “divorciadas agradables”.

“¡Eso es acoso!”, dijo con humor, y remató: “Podría haber tenido una cita con Donald Trump… ¡podría haber cambiado el curso de la historia de Estados Unidos!”, añadió, entre risas.

Y cerró de la siguiente manera: “Qué amable. Muchas gracias. Te llamaré más tarde”.

Durante la charla, Thompson, conocida por su humor político desde sus inicios, recordó sus primeros trabajos haciendo chistes sobre Margaret Thatcher y temas tabú, y cómo un sketch suyo sobre ignorancia sexual llamó la atención de un productor que la impulsó a adaptar a la escritora Jane Austen.

También dio detalles de su carrera y papeles brillantes en cintas como ‘Howards End’ y ‘The Remains of the Day’, para los que se inspiró en experiencias personales familiares, incluido un trauma intergeneracional que vivió su abuela.

Además, habló de su paso por Hollywood, de la filmación de ‘Primary Colors’ en plena crisis política y de su trabajo en películas como ‘Nanny McPhee’, que escribió para todas las edades y que aborda temas profundos, como el duelo.

En el Festival de Cine de Locarno, que se realiza del 6 al 16 de agosto. Emma Thompson recibió el premio honorífico Leopard Club.

Sigue leyendo: