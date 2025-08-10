Más de 40 millones de personas bajo alerta por calor extremo en todo Estados Unidos

Varias regiones en todo Estados Unidos enfrentan condiciones de calor extremo, con temperaturas que superarán los 38 °C durante el fin de semana en muchas áreas y alcanzarán picos de hasta 46 °C en zonas específicas.

Según informó ABC News, se produjeron advertencias de calor peligroso vigentes para Phoenix, Arizona; Palm Springs, California; y las áreas bajas del Parque Nacional del Gran Cañón, donde se prevé un aumento en las temperaturas máximas durante el fin de semana.

Otras áreas dispersas del suroeste también estuvieron bajo alertas por calor extremo, incluyendo Albuquerque, Nuevo México; El Paso y Dallas, Texas; Oklahoma City, Oklahoma; Little Rock, Arkansas; Wichita, Kansas; Springfield, Missouri; y Kansas City, Missouri.

Temperaturas superarán los 110 grados Fahrenheit

Asimismo, se anticipan temperaturas máximas entre 100 y 110 grados Fahrenheit (37-43 °C), con Albuquerque y Flagstaff registrando posibles récords térmicos más tarde ese día.

Las condiciones meteorológicas críticas continúan favoreciendo la propagación rápida de incendios forestales en Oregon, Utah, Colorado y Wyoming.

Se espera que disminuya gradualmente del calor

Aunque se espera que las temperaturas extremas disminuyan hacia principios de la próxima semana en algunas áreas del suroeste, el calor seguirá siendo intenso en otras regiones.

En el noroeste, zonas como Medford y Eugene en Oregon enfrentan advertencias por temperaturas que oscilarán entre 36 y 43 °C durante el fin de semana. Las mínimas nocturnas permanecerán elevadas entre 18 y 21 °C, dificultando el alivio del calor extremo durante la noche.

Spokane (Washington), Lewiston (Idaho), Longview (Washington) y Mount Shasta (California) también están bajo avisos por calor, con máximas que variarán entre 93 y 112 grados Fahrenheit (34-44 °C).

Se espera que la próxima semana traerá un aumento generalizado del calor al Medio Oeste y Noreste, donde se esperan temperaturas cercanas a récords históricos en partes del norte de Nueva York y Nueva Inglaterra.

