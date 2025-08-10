Rafa Nadal vuelve a ser padre: Mery Perelló dio a luz a su segundo hijo

Por segunda oportunidad, el extenista Rafael Nadal se convirtió en padre. De acuerdo con la agencia de noticias EFE, su pareja, Mery Perelló, dio a luz en un hospital de Palma de Mallorca. Al parecer, el niño se llamará Miquel.

Según medios locales, el parto ocurrió el pasado jueves en Quirón salud Palma planas. La clínica fue dejada por Rafa y su pareja el pasado sábado. Supuestamente, el nombre de Miquel es un homenaje al padre de Mery, que falleció en abril de 2023 a los 63 años tras una larga enfermedad.

Aunque Nadal mantiene un perfil bajo en redes sociales, la noticia ha generado reacciones en el mundo del tenis. Carlos Moyá, su entrenador y amigo cercano, compartió un mensaje breve pero emotivo:

“La familia crece, y eso siempre es motivo de celebración”. Otros colegas como Feliciano López también enviaron sus felicitaciones.

En octubre de 2022, Nadal tuvo a su primer hijo con Mery Perelló. Para ese momento todavía no se había retirado del tenis profesional, pero los rumores corrían como la espuma. La pareja se casó el 19 de octubre de 2019.

La esposa de Rafa Nadal, María Francisca Perelló, sostiene a su hijo Rafael Junior durante una ceremonia de despedida en la cancha central Philippe-Chatrier del estadio Roland-Garros de París, el domingo 25 de mayo de 2025. (Foto AP/Lindsey Wasson)

Lo hicieron en una ceremonia que se celebró en Sa Fortalesa, una finca situada en el municipio mallorquín de Pollença. En 2017, Nadal dejaba claro su deseo de tener descendencia.

“A mí me encantaría tener algunos hijos. Soy una persona a la que le encantan los niños, soy muy familiar, y evidentemente me gustaría formar una familia”, dijo en su momento.



