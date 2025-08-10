Raúl Araiza defiende a su hermano Armando tras pedir trabajo en redes sociales

Luego de que hace unos días, el actor Armando Araiza decidió usar sus redes sociales para lanzar un llamado a los productores a través de un video donde aparece pidiendo a sus seguidores que lo ayudaran a etiquetarlo para que pueda conseguir trabajo en televisión, recordando que lleva años sin aparecer en ningún proyecto, el histrión recibió algunas críticas.

Lejos de quedarse callado, su hermano, Raúl Araiza, decidió romper el silencio y hablar del tema. En un encuentro con la prensa, “El Negro” defendió a Armando y dejó claro que no ve nada de malo en usar las plataformas digitales para este tipo de solicitudes.

“Yo creo que hoy por hoy es parte de lo bueno de las redes, poder usarlas para lo que tú necesites. Armando es uno de los mejores actores de su generación, pero el medio ha sido muy difícil para muchos actores porque dependen de que se les llame. Ahorita los productores son así, de repente se les olvida o creen que ya te retiraste”, aseguró Raúl.

Eso sí, ‘Él Negro’ también le dio un consejo práctico a su hermano, asegurando que si Armando quiere que su petición tenga una respuesta rápida, tendría que tocar puertas en todas las televisoras posibles, tanto en México como en Estados Unidos.

Cabe mencionar que por su parte, Armando ya había aclarado en su cuenta de X (antes Twitter) que no estaba desempleado como tal, y que tampoco le daba pena haber pedido trabajo públicamente, recordando que su mensaje se trata de hacer ruido y recordarles a los productores que sigue activo y con ganas de trabajar.

