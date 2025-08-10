Se puso un pañal y le pidió a niñas que lo cambiaran: Hombre arrestado en Texas

Wesley Worl, de 45 años, fue arrestado en Tyler, Texas, acusado de incitar a menores y allanamiento después de que, vestido solo con un pañal y un chupete colgado al cuello, se acercara a dos niñas en el estacionamiento de la Escuela Primaria Andy Woods y les pidiera que le cambiaran el pañal.

El incidente ocurrió el miércoles pasado mientras las menores andaban en bicicleta y patineta.

De acuerdo con la policía, Worl se aproximó imitando el llanto de un bebé y diciendo frases como “Goo goo ga ga, necesito un cambio de pañal”.

Las niñas huyeron de inmediato hasta la casa de un vecino para pedir ayuda, pero en la huida cayeron y sufrieron raspones en las rodillas. Según la declaración jurada, ambas estaban “visiblemente temblando” y “petrificadas” al narrar lo ocurrido.

Ambas afirmaron que un “hombre aterrador” las perseguía, según la declaración jurada obtenida por KLTV, afiliada local de ABC.

Agentes localizaron a Worl horas más tarde en su lugar de trabajo y procedieron a arrestarlo, según confirmó a Law&Crime el oficial de información pública Andy Erbaugh, del Departamento de Policía de Tyler.

Los registros judiciales muestran un historial delictivo que se remonta a 1999, incluyendo arrestos por acecho y por conductas inapropiadas hacia menores.

En uno de esos casos previos, fue sorprendido con la mano dentro de sus pantalones cortos y dijo que estaba “revisando su pañal”.

El detenido permanece bajo custodia del condado de Smith mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra.

