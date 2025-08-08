La Mesa Caliente tendrá nueva presentadora desde el 11 de agosto

En el show La Mesa Caliente anunciaron que el próximo lunes 11 de agosto se sumará al programa una nueva presentadora, que acompañará a Myrka Dellanos, Verónica Bastos, Aylín Mujica y Giselle Blondet.

En las redes sociales del programa hicieron una campaña de intriga sobre la nueva conductora del espacio en el que debaten temas de actualidad, entretenimiento y otros de interés para el público femenino.

La Mesa Caliente se caracteriza por sus intensos debates, por lo que la figura que llegue al show es probable que tenga bastante dominio ante las cámaras para hablar de lo que le presenten.

Algunas opciones que se manejan son las siguientes:

Alicia Machado: La actriz venezolana visitó el programa este jueves y habló de su carrera. Es una personalidad bastante mediática gracias a su paso por exitosos realities shows como La Casa de los Famosos y más reciente, Miss Universe Latina. La artista ha dicho que se retirará del formato de telerrealidad, por lo que se podría abrir a nuevas posibilidades.

Aleska Génesis: El nombre de la modelo venezolana es otro de los que ha sonado, debido a todo el revuelo que ha causado con su separación de Luca Onestini, a quien conoció en La Casa de los Famosos All-Stars. Sin embargo, hay quienes piden que no forme parte de La Mesa Caliente, pues no les gusta la actitud que ha mostrado ni los escándalos que ha protagonizado, en especial con sus exparejas.

Dayanara Torres: Es una presentadora querida por el público, que además tiene gran experiencia por su trabajo como invitada en El Gordo y la Flaca, de Univision. La posibilidad de que llegue al show es porque estuvo hace poco en el programa En Casa con Telemundo, en donde encantó a muchos con su trabajo.

Los usuarios también mencionaron a otras mujeres como Manelyk González, Sheynnis Palacios, Zuleyka Rivera y hasta Ana Patricia Gámez, quien formó parte de Enamorándonos USA, de Unimás.

El próximo lunes se sabrá quién formará parte del programa y cómo sumará con su visión a la famosa mesa de la televisión hispana en los Estados Unidos.

Sigue leyendo:

· ¿Romance a la vista? Paulo y Rosa coquetean abiertamente en “Hoy Día” de Telemundo

· Paulo Quevedo habla en Hoy Día de su estado de salud

· ¿Exponen las supuestas discusiones de Paulo Quevedo con usuarios de Instagram?