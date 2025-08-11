Antigua casa de Pia Zadora está en venta

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una casa en Malibú, California, que perteneció hace varios años a la actriz Pia Zadora. La casa está disponible por $22 millones de dólares y es la primera vez que está disponible en dos décadas.

Según ‘Robb Report’, el actual dueño de la casa la compró hace 23 años y este asegura que ha decidido deshacerse de ella porque ha centrado su vida en la costa este de Estados Unidos.

Zadora es una actriz estadounidense que comenzó su carrera actoral siendo una niña, y entre sus logros está el haberse dado a conocer por la película ‘Butterfly’, trabajo por el que ganó un Golden Globe en la categoría Mejor Nueva Estrella del Año, y ese mismo personaje la hizo ganadora de dos premios Razzie: Peor Actriz y Peor Estrella Nueva.

Por eso no es de extrañar que Zadora que haya tenido una propiedad en una calle en la que también han residido otras estrellas como Robert Redford, Valerie Bertinelli, Pierce Brosnan y Dustin Hoffman.

La casa en venta tiene una extensión de 4,750 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, siete baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En el listado, disponible en la página web de Nourmand & Associates, se describe el interior: “La casa ha sido cuidadosamente rediseñada con carpintería a medida, pisos de roble de tablones anchos y una suave paleta costera. Las paredes de vidrio desaparecen para revelar vistas despejadas al océano y un acceso directo a un amplio jardín frente a la playa y una terraza para disfrutar”.

Adicional a la casa principal hay una casa para huéspedes.

Esta propiedad también ofrece áreas al aire libre con spa, fogata y más espacios ideales para disfrutar con familiares o amigos. Además, se tiene acceso directo a la playa, una de las mejores características del sitio.

