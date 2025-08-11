Jennifer López vive momento inesperado con un insecto en pleno concierto

Sin duda alguna la gira ‘Up All Night’ de Jennifer López decidió regalarle a sus fans un par de divertidas anécdotas. Hace apenas unos días, ‘la diva del Bronx’ vivió un momento de “moda rebelde” cuando su falda cayó en pleno escenario. Y ahora, en Kazajistán, el protagonista de la noche no fue su vestuario espectacular ni un cambio de luces, sino un grillo que se le subió al cuello cuando la exesposa de Ben Affleck se encontraba actuando.

Mientras JLo cantaba para miles de espectadores, el pequeño intruso decidió escalar su vestuario hasta llegar nada menos que a su cuello. Y, aunque muchos pensaron que que la cantante iba a soltar un grito o salir corriendo, López capturó al pequeño intruso y lo lanzó fuera del escenario sin interrumpir su show ni perder la sonrisa, momento que quedó captado en varios videos que circulan en redes sociales.

“Me hacía cosquillas. ¡Gracias Dios!“, dijo Jennifer López sonriendo a los fans que estaban frente a ella, antes de continuar su actuación.

Como era de esperarse, los seguidores no tardaron en reaccionar, destacando la compostura de Jennifer frente a la situación inesperada.

“Tan profesional como siempre”, escribió un usuario. “¡Yo me habría desmayado!”, confesó otro.

Lo cierto es que, a pesar de los percanses, Jennifer López cerró su gira por todo lo alto y demostró una vez más que ni una falda rebelde, ni un grillo entrometido, puede detenerla cuando se encuentra actuando sobre un escenario.

Mira aquí el video

A cricket crawled on Jennifer Lopez during her concert. pic.twitter.com/FvShmbkZdq — Buzzing Pop (@BuzzingPop) August 10, 2025

Cabe mencionar que Jennifer López terminará el año y comenzará el siguiente con una residencia en Las Vegas. Según lo anunció en sus redes sociales, se apoderará del Caesars Palace del 30 de diciembre al 3 de enero, y del 6 al 28 de marzo del 2026 con un espectáculo titulado ‘Jennifer Lopez: Up All Night’.

“¡Sorpresa, JLovers! Estamos de vuelta. Estoy haciendo una residencia en Las Vegas. Únete a mí para ‘Up All Night Live’ en Las Vegas en el Coliseo en el Caesars Palace”, escribió el pasado mes de mayo en la publicación que hizo su cuenta de Instagram.

