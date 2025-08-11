Demi Lovato y Joe Jonas se reencuentran en el escenario

Este domingo 10 agosto, Demi Lovato hizo una participación especial en el concierto de los Jonas Brothers en MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde iniciaron su ‘JONAS20: Greetings From Your Hometown Tour’.

Esta participación sorprendió a los asistentes al concierto y los otros cientos de fanáticos que pudieron ver el momento gracias a videos en redes sociales. El momento también ha generado una ola de nostalgia y emoción entre la generación que creció viendo la película de Disney Channel ‘Camp Rock’, la cual estrenó en 2008.

Demi Lovato y Joe Jonas, quienes en ‘Camp Rock’ interpretaron a Mitchie y Shane respectivamente, interpretaron juntos ‘This Is Me’ y ‘Wouldn’t Change a Thing’, dos de los temas más importantes de la película.

Hay que recordar que Joe y Demi también tuvieron una relación sentimental durante unos meses en 2010, aunque siempre dejaron claro que habían terminado en buenos términos y que seguían siendo amigos.

50 fechas confirmadas de ‘JONAS20: Greetings From Your Hometown Tour’

Este 10 de agosto apenas comenzó ‘JONAS20: Greetings From Your Hometown Tour’, la gira aniversario de los Jonas Brothers con 50 fechas confirmadas en Norteamérica. La banda de hermanos celebra con este tour sus 20 años de existencia.

La gira terminará el 14 de noviembre y entre las ciudades que visitarán está Washington D.C., Filadelfia, Virginia Beach, Hershey, Bethel, Syracuse, Toronto, Boston, Saratoga Springs, Chicago, Detriot, Dallas, Los Ángeles, San Francisco, Anaheim, Phoenix, Denver, Kansas City, Austin, San Antonio, Tampa, Orlando, Atlanta, Raleigh, Indianápolis, Charlotte, Cleveland, Pittsburgh, entre otras.

No se sabe si Demi Lovato repetirá su participación en otros conciertos de la gira, aunque en una entrevista que dio Joe Jonas ‘People’, dijo: “Creo que lo que los fans pueden esperar es que haremos lo que podamos para darles el mejor espectáculo que puedan disfrutar cada noche… Vamos a construir un espectáculo con nuestra audiencia, así que estamos ensayando prácticamente en el escenario y tocando algunas de estas canciones más antiguas que no hemos tocado en tantos años y viendo cómo responden y qué quieren escuchar”.

Sigue leyendo:

• The Jonas Brothers recordaron el acoso que sufrieron en su adolescencia por usar anillos de castidad

• Kevin Jonas confiesa que casi pierde todo tras malas inversiones

• Sebastián Yatra ‘acosó’ a uno de los Jonas Brothers en un baño público. Joe Jonas hacía pipí cuando el colombiano lo saludó