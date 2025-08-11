Avioneta se estrelló e incendió en aeropuerto en Montana: hay dos heridos

Una avioneta que intentó aterrizar este lunes por la tarde en el aeropuerto de Kalispell en Montana, golpeó con otra aeronave que estaba parada en la pista y después ardió en llamas.

El avión monomotor, que transportaba a cuatro personas, intentaba aterrizar alrededor de las 14:00 horas hora local, en el aeropuerto de Kalispell City, explicó a KBZK, el jefe de policía, Jordan Venezio, y la Administración Federal de Aviación.

Lograron controlar el fuego

El fuego provocado por la avioneta se extendió hacia los pastizales cercanos. Los bomberos de Kalispell acudieron de inmediato al lugar junto con los equipos de emergencia para rescatar a las personas dentro de la aeronave y lograron controlar el incendio.

Dos de los pasajeros resultaron con heridas que no ponen en riesgo sus vidas, dijeron las autoridades al mismo noticiero.

El jefe de bomberos compartió que la avioneta que intentaba aterrizar se patinó en la pista, “tuvo un incidente que provocó la colisión contra otra aeronave que no contaba con pasajeros ni tripulación a bordo”.

🚨🛬Small plane crashes at Kalispell City Airport

Initial reports indicate a small plane had an issue on the runway and crashed into another plane on the taxiway.



Flathead County Sheriff Brian Heino tells MTN that the extent of any injuries is not known at this time.#Montana… pic.twitter.com/JaLCQlBcdp — Chat News Hub (@chatnewshub) August 11, 2025

“No hubo muertos”

“La policía de Kalispell y los bomberos están actualmente en el lugar en el aeropuerto de KalisPell City, ubicado en la autopista 93 sur 1880, en respuesta a un accidente de avión. La policía de Kalispell puede confirmar que no hubo muertes y que el fuego está contenido”, expresó el Departamento de Bomberos en redes sociales.

El gobernador de Montana, Ryan Zinke envió un mensaje a través de su cuenta X: “Según tenemos entendido, nadie resultó herido, gracias a Dios. Ayudaremos a las autoridades locales y al aeropuerto en todo lo posible para gestionar este lamentable accidente“.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) están investigando la causa del accidente.

Otro accidente en Montana

El 22 de julio, un avión privado se estrelló al sur de West Yellowstone provocando la muerte de los tres pasajeros que viajaban. Después de despegar el 17 de julio perdieron su rastro, pero gracias al reloj inteligente de una de las víctimas lograron dar con su ubicación y recuperar los cuerpos.

La Oficina del Sheriff del Condado de Gallatin informó que de acuerdo con registros de la Administración Federal de Aviación, el avión era un monomotor Piper PA-28, el cual partió del aeropuerto West Yellowstone de Montana.

