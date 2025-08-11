¿Está a punto de cambiar el jugo de naranja? La FDA propone nuevas reglas

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) implementará una nueva normativa para modernizar el estándar de identidad (SOI) en la elaboración del jugo de naranja, que estaba vigente desde hace más de 60 años, lo que reducirá los niveles de azúcar.

Esto ayudará a presentarle información más honesta a los consumidores, mayor flexibilidad a la industria y ajustar la normativa con las condiciones agrícolas actuales.

La normativa busca reducir el nivel mínimo de Brix (medida del contenido de azúcar) del 10.5 % al 10 %, en atención a una petición de la industria citrícola de Florida sobre los procesos elaboración del jugo y cómo se ha visto afectado con problemas cosechas.

¿Una norma ajustada a la realidad?

Se trata de una norma establecida por la FDA en 1963 para el jugo de naranja pasteurizado con un requisito de un nivel mínimo de Brix del 10.5%, un parámetro difícil de cumplir para los productores en la actualidad.

Los agricultores se quejan de la baja calidad de las naranjas en las últimas décadas, como consecuencia del cambio climático y el “enverdecimiento de los cítricos”, una enfermedad bacteriana conocida.

Esto trae como consecuencia que algunos fabricantes recurran a la importación de jugo con alto Brix de otros países para poder cumplir con las regulaciones de la FDA y mantener la calidad del producto que llega a los consumidores.

La nueva normativa no afectará de manera sustancial ni el valor nutricional del jugo de naranja y permitirá a los productores de Florida cumplir con la normativa sin tener que importar jugo de alto Brix de otros países.

Además, moderniza la regulación para que sea más relevante y contribuyen a los avances de la FDA para actualizar sus más de 250 estándares de identidad alimentaria, indica un comunicado de la FDA.

