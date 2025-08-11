Jennifer Aniston explica cómo enfrentó la polémica tras su divorcio con Brad Pitt

La famosa actriz Jennifer Aniston se refirió a su divorcio del actor Brad Pitt, con quien se casó en el año 2000 y se separaron en 2005. Poco ha hablado la estrella de ‘Friends’ de su separación, pero en una reciente entrevista para Vanity Fair habló de manera inusual sobre este tema.

La ruptura de Jennifer Aniston y Brad Pitt fue sumamente mediática para la época. Luego se involucró la actriz Angelina Jolie, quien era coprotagonista de Pitt en ‘Sr y Sra Smith’ y luego comenzaron una relación. Jennifer Aniston se refirió a esa época de su vida como un “triángulo amoroso” y explicó cómo sobrellevó el constante escrutinio y escándalo.

“Era una lectura muy jugosa para la gente. Si no tenían sus telenovelas, tenían sus tabloides. Es una pena que tuviera que pasar, pero pasó. Y vaya si me lo tomé como algo personal”, dijo Aniston.

La artista aseguró que esa situación le afectó a nivel emocional. “No tenía la suficiente fortaleza para no dejarme afectar. Somos seres humanos, aunque algunos no quieran creerlo. Piensan: ‘Te apuntaste a esto, así que lo asumes’. Pero en realidad no nos inscribimos para eso”.

La relación entre Jennifer Aniston y Brad Pitt comenzó cuando los agentes de ambos los presentaron en un evento en 1998, poco después surgió el noviazgo. En 1999 Pitt le propuso matrimonio y un año después se casaron. El matrimonio duró cinco años. Mientras Brad Pitt todavía estaba casado con Aniston conoció a Angelina Jolie en el rodaje de ‘Sr y Sra Smith’.

Tras su divorcio, Brad Pitt comenzó a salir con Angelina Jolie y se comprometieron en 2012. La pareja se casó dos años después. Tuvieron seis hijos juntos, pero tras un episodio de violencia en un avión la actriz solicitó el divorcio en 2016. Finalmente el divorcio y la batalla legal terminó en 2024.

Jennifer Aniston comenzó una relación con Justin Theroux en 2011, con quien se casó en 2015 y se separaron dos años más tarde, formalizando su divorcio en 2018. Actualmente Aniston está saliendo con el hipnotista Jim Curtis.

