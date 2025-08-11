José Benavídez lanza crítica al Canelo vs Crawford: “Será como Tom y Jerry”

José Benavídez Sr., padre y entrenador del pubilista David Benavídez, decidió lanzar una dura crítica sobre el combate que protagonizarán el campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, contra el estadounidense y también campeón Terence Crawford; aseguró que este duelo será tan aburrido que se parecerán a la caricatura “Tom y Jerry”.

Estas declaraciones las realizó Benavídez durante una entrevista ofrecida para Fight Hub TV, donde aseguró que la única manera en la que Terence Crawford pueda quedarse con el triunfo es aprovechando su agilidad para moverse a lo largo del cuadrilátero y así agotar al tapatío para luego poder superarlo por decisión de los jueces.

“Creo que será una pelea de Tom y Jerry. Crawford no se ha visto muy bien. Vimos cómo se veía en su última pelea”, expresó Benavídez al considerar que el estadounidense no tuvo un gran desempeño en lo mostrado ante Israil Madrimov.

Robert García ve difícil el futuro de Terence Crawford ante Canelo. Crédito: John Locher | AP

El entrenador sostuvo que el Canelo Álvarez no es el mismo de hace unos cuantos años y ve bastante complicado que pueda derrotar a Crawford en el combate del próximo 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada; esto a pesar de tener una clara ventaja de combatir en su división natural debido a que el norteamericano está escalando desde las 154 libras hasta las 168 libras.

“Canelo, sus reflejos no están ahí. Su potencia no está ahí. Sus rodillas no son las mismas. Canelo intentará noquearlo, pero Crawford hará lo que mejor sabe hacer: se moverá, intentará ganar los asaltos, conectarlo y moverse”, resaltó Benavídez Sr.

Para este enfrentamiento el Canelo Álvarez recibirá una cantidad de $150 millones de dólares, mientras que Terence Crawford se quedará con unos $50 millones de dólares en lo que se espera que sea uno de los combates más interesantes de los últimos años.

“Creo que si Crawford se queda [parado], Canelo puede noquearlo, porque Canelo es más grande. No creo que Crawford vaya a darle a los fanáticos lo que quieren. No le importa. Simplemente vendrá, ganará y lo vencerá. No sé si se la van a dar, pero será una pelea de Tom y Jerry”, concluyó.

