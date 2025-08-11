Lamine Yamal protagoniza romántico momento junto a Nicki Nicole

El joven talento del FC Barcelona español, Lamine Yamal, no solo acaparó titulares por los dos goles que anotó en la victoria 5-0 sobre el Como de Cesc Fàbregas este fin de semana para que su equipo pudiera conquistar el Trofeo Joan Gamper; sino también por una situación que fue considerada por muchas personas en redes sociales como ‘amorosa’.

Lo que sucede es que un gran número de aficionados de la promesa española y demás medios de comunicación europeos avivaron los rumores sobre un posible romance con la cantante argentina Nicki Nicole.

La especulación creció después de que el futbolista fuera visto llegando al Estadio Johan Cruyff con la pantalla de su teléfono encendida, en la que parecía apreciarse la imagen de una mujer con las facciones, el tono de piel y el peinado característicos de la intérprete argentina. Para muchos, fue la pista que faltaba para encender las redes.

Ese mismo día, Nicki Nicole asistió al encuentro como invitada especial, acompañada del productor Bizarrap. Desde las gradas, se mostró muy atenta al partido y de todos los movimientos que realizaban los futbolistas del cuadro blaugrana.

La artista, de 24 años, optó por no vestir la camiseta con su nombre que le obsequió el presidente Joan Laporta; en su lugar, lució orgullosa una con el dorsal y el apellido de Lamine Yamal, quien es seis años menor que ella.

El FC Barcelona triunfó en sus cuatro amistosos de pretemporada. Crédito: Quique García | EFE

La relación entre ambos ya se había empezado a comentar semanas atrás, tras la exclusiva fiesta de cumpleaños número 18 de Yamal, a la que Nicki Nicole asistió como parte de un reducido grupo de invitados. El paralelismo con su relación pasada con Peso Pluma (que confirmó públicamente cuando ya era un rumor extendido) alimenta aún más las sospechas de que la historia podría repetirse.

Por ahora, ni la estrella del FC Barcelona ni la cantante han dado declaraciones al respecto, pero la combinación de gestos públicos y detalles llamativos mantiene a fans y curiosos pendientes de lo que podría convertirse en el nuevo romance mediático del deporte y la música.

