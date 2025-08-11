Robert García asegura que Crawford no le teme al Canelo Álvarez

El reconocido entrenador de boxeo mexicano, Robert García, sigue demostrando lo emocionado que se encuentra por el combate que protagonizará el campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, en contra del estadounidense y también campeón mundial Terence Crawford; esto al considerarlo uno de los enfrentamientos más interesantes de los últimos años a pesar de la diferencia que existe en el peso natural entre cada una de estas estrellas.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista para ProBox TV, el entrenador aseguró que el campeón de las 154 libras llega a este duelo contra el tapatío sin ningún tipo de temor a ser noqueado o derrotado, lo que lo convierte en un rival de peligro para el azteca que se ha acostumbrado a enfrentar a otros peleadores que prefieren mantener la prudencia al momento de subir al cuadrilátero contra él.

Esta falta de miedo por la derrota podría convertirse en la mayor arma de Crawford al momento de estar en el ring junto al Canelo, por lo que considera que todo puede ocurrir en dicho combate a pesar de la ventaja por el peso que posee el mexicano para este enfrentamiento que se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre en la ciudad de Las Vegas, Nevada; específicamente en el Allegiant Stadium.

“Sí pienso que (Crawford) tiene la oportunidad de dar una buena pelea. Porque tiene el estilo, las combinaciones, la rapidez y creo que lo más importante, tiene el corazón de arriesgar sabiendo que pueden hasta noquearlo”, expresó.

Es importante destacar que el Canelo Álvarez no ha podido noquear a ninguno de sus contrincantes en los últimos seis combates que protagonizó a pesar de la clara ventaja que tenía sobre cada uno de ellos; un detalle importante es que ninguno de estos tampoco tomó el riesgo de lanzarse en un intercambio de golpes para no ser superados por la fuerza del mexicano.

“Hay muchos peleadores que ahorita no arriesgan, se mueven, no arriesgan porque saben que Canelo está tan fuerte que los va a noquear. Pero pienso que Crawford no tiene miedo a eso, creo que Crawford es de los que sí se va a arriesgar y van a dar una buena pelea”, resaltó García en sus declaraciones.

A favor del Canelo

Para finalizar, Robert García aseguró que a pesar de toda esta situación no tiene ninguna intención de apostar en contra del Canelo Álvarez debido a que ha demostrado ser uno de los mejores boxeadores libra por libra del planeta al conseguir en dos oportunidades el título indiscutido de los supermedianos.

“Hablando de Crawford, él es mayor que Canelo, tiene muchas millas recorridas, muchos rounds en sparring, así que también ya está en un momento donde su cuerpo también ya no puede quizás resistir tanto, así que por esa misma razón yo pienso que la pelea va a estar buena. Pienso que Crawford si hace una pelea perfecta tiene oportunidad de sorprender, porque tiene el estilo, pero no apuesto en contra de Canelo, no voy a apostar a favor de Crawford”, concluyó.

